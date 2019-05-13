Срывается с цепи: реактивный самолет в Барнауле пугает горожан

Барнаульцев пугает покачивающаяся от ветра конструкция самолета-памятника на ул. Шумакова. Монумент ремонтировали в 2018 году, но горожанам это уверенности не внушает.

Как пишут люди в паблике Barnaul 22, оказался оборван один из удерживающих тросов.

Самолет на пересечении ул. Взлетной и Шумакова установили в 2000 году в честь барнаульских летчиков. В 2018 году его ремонтировали. Тогда эксперты обследовали конструкцию и выяснили, что некоторые механизмы и соединения требуют ремонта, а конструкция — укрепления.

По словам горожан, тогда «дырку на стелле заварили и даже не покрасили». Теперь самолет «срывается с цепи», шутят барнаульцы.

В начале апреля 2019 года сообщалось, что администрация Индустриального района вновь решила отремонтировать авиационный памятник. Планируют поменять старую металлическую обшивку на новую цветную и укрепить постамент. В сквере возле памятника в 2020 году появятся вазоны с цветами, газон, подходы выложат плиткой, установят скамейки и урны.

Памятник включили в районный план благоустройства.