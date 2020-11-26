Срочный досбор для Ванечки на поездку в московскую больницу

Но справиться с редким заболеванием сына Татьяна одна не смогла. Поэтому несколько лет назад она пришла в фонд «Облака» за помощью.

Татьяна одна воспитывает своего сына Ванечку. Самые разные трудности она научилась преодолевать сама.

Редкое заболевание

В 11 лет Ване поставили диагноз — портальная гипертензия внепеченочной формы. Портальная гипертензия — тяжелое хирургическое заболевание, которое заключается в повышении давления в бассейне воротной вены. Только операция могла спасти жизнь ребенка.

В России всего три больницы делают такую сложную процедуру. Специалисты Филатовской больницы отмечают, что за последние 15 лет 98% детей с портальной гипертензией оперируются один раз без риска повторных кровотечений и без снижения качества жизни. При этом 30% пациентов больницы обратились после неудачных попыток оперативного лечения в клиниках нашей страны и за рубежом.

Поэтому в 2018 году фонд «Облака» помог женщине и ее сыну получить бесплатное направление на операцию в Филатовскую больницу города Москвы.

Тогда вместе с неравнодушными людьми нам удалось собрать семье на билеты, потому что заработной платы уборщицы просто не хватало на далекую поездку.

Пора лететь вновь

Мама Татьяна рассказывает, что сыну полностью перешили вены в пищеводе. После сложной операции за состоянием мальчика наблюдают только московские врачи, которые делали процедуру. Поэтому каждый год ребенок должен проходить полное обследование в Филатовской больнице.

В этом году его пригласили на обследование еще в марте, но поездку отменили из-за пандемии коронавируса. Больница отказалась принимать пациентов из других городов из-за напряженной эпидемиологической ситуации.

Но больше тянуть нельзя. Мама стала замечать, что Ваня испытывает тяжесть в правом боку после физической нагрузки. Стало страшно, что состояние ребенка может ухудшиться в любую минуту.

Срочный досбор для Ванечки. Фонд «Облака»

Почему мы объявляем срочный досбор?

Фонд «Облака» уже много лет помогает семьям с оплатой перелетов в столичные клиники. В начале года мы с вами помогли Диме Корякину с обследованием пересаженного сердца, сейчас мы хотим точно также помочь Ванечке.

Обычно у нас с вами есть хотя бы месяц, чтобы собрать необходимую сумму. Но не в эту поездку. Буквально пару дней назад пришел медицинский вызов из московской больницы.

Ване назначено обследование на 2 декабря. Это означает, что у нас с вами только неделя на сбор необходимой суммы.

Мы просим вас сделать репост записи, чтобы мы успели собрать полную сумму для семьи.

Мы объявляем сбор на покупку авиабилетов, а также на тест на COVID-19, без которого Ваню и его маму не пустят в здание больницы.

Часть средств, которые мы собирали на ребенка семья в марте потратила на анализы, поэтому сейчас общая сумма сбора: 18600 рублей.

Если один из благотворителей решит самостоятельно приобрести билеты, то связаться по получению информации для оформления билетов можно по телефону фонда: +7 (3852) 590−180.

Поддержи Ванечку и переведи пожертвование любым удобным способом: На сайте фонда по ссылке fondoblaka.com/pozhertvovat. смс на номер 3434 с текстом «Облака 79» ( вместо цифры ставите Вашу сумму); Сбербанк-онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда. Введите , пожалуйста , в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», затем укажите сумму пожертвования. Средства спишутся с Вашей карты сразу на счет фонда.

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