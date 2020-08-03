Сроки наступления глобальной катастрофы назвали исследователи

Потоп наступит в ближайшие 100 лет, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature.

Глобальная опасность от подъема уровня мирового океана возрастает благодаря активным приливам, увеличивающимся волнам и штормам.

Если человечество не примет никаких мер, то к 2100 году внушительная часть суши окажется под водой — прибрежные районы будут затоплены примерно на 50%, пишет Lenta.ru.

Риск подтопления территорий в первую очередь грозит регионам, расположенным на высоте около 10 метров над уровнем моря. При наихудшем сценарии развития событий около 287 млн человек или 4% от общего населения планеты могут пострадать от прибрежных наводнений.

Океан. Волны. СС0

Мировой океан

С 2006 года из-за глобального потепления Антарктида и Гренландия уже потеряли 430 млрд тонн льда, из-за чего поднялся уровень мирового океана. Особое внимание ученых приковано к леднику Туэйтса в Западной Антарктиде, таяние которого может обернуться угрозой повышения уровня мирового океана на 65 см.

Страны под водой

Специалисты смоделировали карту с территориями Земли, которые могут оказаться под водой к 2100 году. В Европе существенно пострадают север Германии и Франции.

Главной жертвой глобального наводнения названа Великобритания.

В США будут частично подтоплены территории штатов Северная Каролина, Вирджиния и Мэриленд, в Азии — некоторые регионы Китая, Бангладеша, Индии, в Океании — северная часть Австралии.