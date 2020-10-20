Сроки осеннего призыва в 2020 году: основные правила и законодательные нормы

Набор юношей на срочную армейскую службу происходит дважды в течение года — осенью и весной. Важно знать, когда начинается осенний призыв в 2020 году. Прохождение медицинской комиссии и отправка призывников для прохождения службы в расположение воинских частей разрешены в строго обозначенный временной период.

Сроки призыва осенью 2020 года

Осенний призыв в этом году начинается в обычное время, а именно 1 октября. В этот день начинает работать медицинская комиссия в военных комиссариатах. Там определяется годность молодых людей к прохождению срочной службы, а затем происходит распределение и отправка призывников по воинским частям. На медицинском освидетельствовании призывник может также получить отсрочку от службы или освобождение от армии.

Днем завершения призыва является последний день календарного года. Именно 31 декабря юноши, которые не попали в осеннюю призывную комиссию, могут не идти на службу до весны.

Бывают ли исключения в сроках осеннего призыва?

В нормативных документах четко прописаны допустимые исключения по срокам призывной кампании. Под их действие попадают определенные группы населения России:

Лица , проживающие на территории Крайнего Севера. Для них начало призывной кампании смещено на месяц. Завершается призыв также 31 декабря. Молодые люди из сельской местности , у которых трудовая деятельность напрямую связана с сельским хозяйством , являются исключением из общих правил призыва. Их участие в работе по уборке или посеву урожая должно иметь официальное подтверждение в виде трудовой книжки или договора. Юноши , занимающиеся педагогической деятельностью , могут быть призваны на срочную службу только в рамках весеннего призыва. Важно также подтвердить место своей работы соответствующими документами.

Осенний призыв. prizyvanet.ru

Срок службы для осеннего призыва 2020 года

Следует знать, что никаких изменений для осеннего призыва 2020 года относительно периода прохождения срочной службы нет. Служить необходимо ровно 12 календарных месяцев.

Изменения в порядке осеннего призыва 2020 года

Несмотря на многочисленные слухи, никаких изменений в порядке самого осеннего призыва, а также прохождения срочной воинской службы для призывников осени 2020 года не предусмотрено.

Как и прежде, будет происходить набор в научные роты призывников из числа выпускников университетов и институтов. Следует сразу отметить, что попасть именно в эти роты непросто, поскольку на собеседование приглашают методом случайного отбора. Общая численность призывников, которые направляются на прохождение срочной службы в научные роты, составляет 0,2% от всех юношей. Отборочный конкурс составляет 25 человек на одно вакантное место.

Сроки службы, процедура проведения призыва и порядок прохождения срочной службы строго регламентированы законодательство РФ. Какие-либо серьезные изменения требуют соответствующей законодательной базы и подготовки нормативно-правовой документации. Применительно к осенней призывной кампании никаких государственных нормативных актов выпущено и опубликовано не было.

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