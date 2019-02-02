США подозревает российскую актрису в похищении ребенка

Актрису Ирину Усок США подозревает в похищении собственной дочери. Ее задержали в аэропорту Нью-Йорка 1 февраля по заявлению отца. Позже ее отпустили из-под стражи до следующего заседания суда, пишет Lenta .

В похищении девочки Ирину Усок обвинил мужчина, с которым она проживала в США. Как утверждает подруга актрисы,, «в браке она не состоит, девочка оформлена только на нее».

Очередное слушание по ее делу пройдет 20 марта, уточнили дипломаты. Сейчас генконсульство пытается устроить ей встречу с ребенком. Исход дела зависит от позиции отца, говорят адвокаты Усок. Сейчас дочь россиянки находится у сестры обвинившего ее мужчины.

Ирина Усок сыграла в фильме «Мама, не горюй» и сериале «Даша Васильева — любительница частного сыска».