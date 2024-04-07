Стабилизируется паводковая ситуация в Барнауле

За сутки уровень воды в реке Барнаулка снизился на 20 сантиметров. И от воды освободилась дорога, подтопленная в районе строения по улице Кутузова 266.

На контроле остается проведение работ по откачке воды по улице Тепличный комбинат в селе Лебяжье, в поселке Центральный. Также продолжается отвод талых вод на Черницом кладбище, говорится в сообщении пресс-центра администрации Барнаула.

Куда звонить

Если вода зашла к частному домовладению, необходимо сообщать дежурному в администрацию своего района по телефонам:

- администрация Центрального района, 63-08-25;

- администрация Октябрьского района, 24-74-98;

- администрация Ленинского района, 54-44-49;

- администрация Железнодорожного района, 62-56-95;

- администрация Индустриального района, 47-51-83.

Подтопления автодорог ликвидируют бригады МБУ «Автодорстрой Барнаула» (тел.50-43-60).

При возникновении угрозы жизни и здоровью и необходимости экстренной помощи, сообщайте по телефонам:

- единая дежурно-диспетчерская служба города, 29-91-99, 29-91-87, 29-91-89;

- единый номер вызова служб экстренного реагирования – 112 или 101;

Ранее в социальных сетях появилась информация, что река Барнаулка в Барнауле разлилась.

В Барнауле родителей просят быть внимательнее к детям во время паводка.

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