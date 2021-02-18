Стаффорд, откусивший лапу шпицу и погрызший маникюрщицу, захватил район Новосибирска

В Новосибирске жители одного из районов с опаской передвигаются по дворам, поскольку рядом поселилась семья со стаффордширским терьером, пишет НДН.инфо .

Бойцовская собака без намордника бегает в Октябрьском районе города. Местные жители отмечают, что это уже неоднократно приводило к последствиям.

Как рассказала в паблике «АСТ-54» девушка Анастасия, встреча со стаффордом обернулась для нее травмой.

«Первое нападение произошло в конце 2020 года возле дома № 15 по улице Вилюйской. Стафф, гуляющий без намордника, вцепился в руку девушки и покусал ее питомца. Если бы не случайный прохожий, неизвестно, чем закончилась эта история», — отмечает издание.

Во второй раз помощь подоспела слишком поздно — пес напал на других собачников и откусил лапу маленькому шпицу. Сейчас состояние пострадавшей собаки оценивают как стабильно тяжелое.

В обоих случаях, как отмечается, владельцы агрессивного животного отказались брать на себя ответственность и компенсировать ущерб.

«Изначально обговорили все условия, хозяин собаки предложил сумму под расписку. Но спустя три дня заявил о том, что вопрос закрыт», — рассказала изданию Анастасия.

По ее словам, из-за полученной травмы она едва не лишились заработка, поскольку работает мастером маникюра и потребовалось долгое время на восстановление левой руки.

В полиции провели проверку и «каких-либо противоправных деяний не выявили». Рекомендовали идти в суд.

В связи с этим жители просят помощи в соцсетях. Пока что, добавили они, стафф продолжает бегать по улице без намордника в «поисках новой жертвы».

Ранее в России предложили штрафовать и арестовывать хозяев собак за выгул без намордника.