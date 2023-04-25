25 апреля
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Жизнь

Рассказали об идеальном соусе к шашлыку

Приближаются майские праздники, которые откроют долгожданный сезон шашлыков. Лучше всего вкус мяса подчеркнет подходящий соус. Altapress.ru нашел идеальный вариант и делится им с вами.

Шашлык, мангал.
Шашлык, мангал.
CC0

К шашлыку идеально подойдет соус сацебели. С грузинского так называют любые соусы, потому рецепт открыт для экспериментов.

Изначально сацебели готовили на основе фруктов и ягод. Чаще всего добавляли кисловатые соки граната и ежевики.

Однако в мире более популярен томатный соус, в который кладут сладкий и острый перец и хмели-сунели. Томаты подчеркнут вкус мяса, а пряности подарят вам незабываемые ощущения.

Основными ингредиентами считаются, конечно, помидоры, красный стручковый перец, чеснок, хмели-сунели. Для пикантности можно добавить молотый кориандр.

Можете использовать зелень, однако шеф-повара кавказской кухни считают, что это нарушение канонов.

Кавказский шашлык.
Кавказский шашлык.
CCO

Готовят соус следующим образом. Помидоры обдают кипятком и снимают с них кожицу. Затем их нарезают на дольки и тушат в сковороде до загустения.

В измельченные помидоры добавляют измельченные чеснок и острый перец, соль, хмели-сунели. Готовят еще пару минут и оставляют томиться под крышкой на 30 минут.

Шашлык с сацебели стоит подавать с овощами, свежим пучком зелени и теплым лавашом.

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