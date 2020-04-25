Стал известен первый российский регион, где частично снимают ограничения по Covid-19

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов распорядился разрешить работу предприятиям непродуктового ритейла, парикмахерским и салонам красоты. Это произойдет уже на следующей неделе, сообщает retail.ru.

Непродовольственные магазины в области возобновят работу с 29 апреля.

С 4 мая будет разрешено принимать клиентов парикмахерским и салонам красоты.

С 1 июня в Калининграде разрешат работать фитнес-центрам.

Напомним: ограничительные меры в Калининградской области из-за вспышки коронавируса были введены 28 марта. А 31 марта Антон Алиханов ввел режим самоизоляции.

Пока ограничительные меры для жителей области сохраняются. В частности, дДо 17 мая в регионе запрещены все массовые мероприятия. А все прилетающие в калининградский аэропорт с 20 апреля по 17 мая должны пройти 14-дневную изоляцию.

По данным «карты заражений» Всемирной организации здравоохранения, в Калининградской области зарегистрировано 180 случаев Covid-19 и 1 летальный исход.