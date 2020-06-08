Стал известен возраст самого молодого умершего с COVID-19 на Алтае

В девяти случаях установлены иные причины смерти — тяжелые заболевания, уточнил глава минздрава Дмитрий Попов. Два случая еще находятся на экспертизе.
Самому молодому умершему с COVID-19 было 47 лет, самому пожилому — 86 лет. Из общего числа скончавшихся — 12 мужчин и 14 женщин.
Основная часть летальных исходов зафиксирована в Горбольнице № 5 Барнаула, где сосредоточены пациенты с тяжелым течением заболевания.
Всего в регионе на 8 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2390 человек, выздоровели 1026 человек.