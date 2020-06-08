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Жизнь

Стал известен возраст самого молодого умершего с COVID-19 на Алтае

В Алтайском крае на 8 июня скончались 26 человек с коронавирусом. Из них в 15 случаях причиной смерти стал именно COVID-19. ОБ этом сообщил региональный минздрав.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.

В девяти случаях установлены иные причины смерти — тяжелые заболевания, уточнил глава минздрава Дмитрий Попов. Два случая еще находятся на экспертизе.

Самому молодому умершему с COVID-19 было 47 лет, самому пожилому — 86 лет. Из общего числа скончавшихся — 12 мужчин и 14 женщин.

Основная часть летальных исходов зафиксирована в Горбольнице № 5 Барнаула, где сосредоточены пациенты с тяжелым течением заболевания.

Всего в регионе на 8 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2390 человек, выздоровели 1026 человек.

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