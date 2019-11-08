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Жизнь

В России стал сложнее перевод пенсий из одного фонда в другой

Министерство труда РФ решило ограничить возможность дистанционной подачи заявлений на смену пенсионного фонда.

Деньги, пенсионное удостоверение.
Деньги, пенсионное удостоверение.
Altapress.ru

Так, Минтруд подготовил поправки к закону «О негосударственных пенсионных фондах», которые относятся к переводам пенсионных накоплений.

Согласно новым поправкам, застрахованное лицо может подать в Пенсионный фонд России (ПФР) уведомление о запрете рассмотрения его заявления о переводе пенсионных накоплений в другой фонд. Это возможно в том случае, если гражданин подал заявление дистанционно, а не в отделении ПФР, передает содержание документа «Коммерсант».

Гражданин может подать уведомление на запрет рассмотрения заявления о переходе к другому страховщику через Единый портал государственных услуг или лично в отделении ПФР. Отмечается, что каждый может пересмотреть решение и отозвать уведомление, пишет ura.ru.

Ранее Пенсионный фонд России призвал делать добровольные взносы на пенсию. Отмечается, что перед выплатой взносов необходимо подать заявление в ПФР через клиентскую службу или по почте.

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