Стала известна дата Дня поля в Алтайском крае

В крае уже начали подготовку к агрофоруму.
Планируется, что заводы-производители, их официальные дилеры, агроснабженческие компании представят технику и оборудование для АПК, расходные материалы, семена сельхозкультур и многое другое.
«Как и в предыдущие годы, вблизи стационарной выставки будет работать демонстрационное поле для показа техники и оборудования в работе», — отметили в министерстве.
Пока неизвестно, в каком формате пройдут мероприятия. Программу будут разрабатывать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.