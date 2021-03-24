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Стала известна дата Дня поля в Алтайском крае

«День сибирского поля-2021» в Алтайском крае пройдет 22−23 июня в Сибирском агропарке на 37-ом км Павловского тракта. Об этом сообщили в региональном минсельхозе.

День поля-2019.
День поля-2019.
Анна Зайкова, altapress.ru.

В крае уже начали подготовку к агрофоруму.

Планируется, что заводы-производители, их официальные дилеры, агроснабженческие компании представят технику и оборудование для АПК, расходные материалы, семена сельхозкультур и многое другое.

«Как и в предыдущие годы, вблизи стационарной выставки будет работать демонстрационное поле для показа техники и оборудования в работе», — отметили в министерстве.

Пока неизвестно, в каком формате пройдут мероприятия. Программу будут разрабатывать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

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