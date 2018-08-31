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1 сентября
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Стала известна причина смерти Иосифа Кобзона

У Иосифа Кобзона прогрессировал рак. Об этом РИА Новости рассказал Михаил Давыдов, бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава, где лечился артист.

Владимир Путин поздравил Иосифа Кобзона с юбилеем.
Владимир Путин поздравил Иосифа Кобзона с юбилеем.
kremlin.ru

Михаил Давыдов сказал, что у певца была четвертая стадия рака. По его словам, Иосиф Кобзон многие годы проходил химиотерапию.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет. По данным Life.ru, недавно он впал в кому в одной из московских больниц.

Болезнь

В июне 2002 года у певца начались проблемы со здоровьем. После операции у Кобзона начался сепсис и певец 15 июня впал в кому, в которой находился 15 дней.

В 2005 году певец перенёс сложную операцию по удалению опухоли в клинике в Германии.

В 2009 году Кобзон был прооперирован вторично в немецкой клинике. Известная певица Лариса Долина говорила: «У него такая сила характера, такая сила воли и такая тяга к жизни, что он перехитрил всё. Он перехитрил смерть. Через пять дней после тяжелейшей операции он приезжает в Юрмалу, выходит на сцену, в отличие от многих наших „звёзд“ поёт вживую».

В октябре 2010 года, выступая на Всемирном форуме духовной культуры в Астане, почувствовал себя плохо и дважды упал в обморок. Врачи прямо на сцене оказали ему помощь, делая искусственное дыхание. По словам специалистов, раковая опухоль привела к анемии, что, в свою очередь, стало причиной потери сознания.

В конце июля 2018 года певец снова был госпитализирован. 30 августа сообщено о смерти Иосифа Кобзона.

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