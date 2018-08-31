Стала известна причина смерти Иосифа Кобзона

У Иосифа Кобзона прогрессировал рак. Об этом РИА Новости рассказал Михаил Давыдов, бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава, где лечился артист.

Михаил Давыдов сказал, что у певца была четвертая стадия рака. По его словам, Иосиф Кобзон многие годы проходил химиотерапию.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет. По данным Life.ru, недавно он впал в кому в одной из московских больниц.

Болезнь

В июне 2002 года у певца начались проблемы со здоровьем. После операции у Кобзона начался сепсис и певец 15 июня впал в кому, в которой находился 15 дней.

В 2005 году певец перенёс сложную операцию по удалению опухоли в клинике в Германии.

В 2009 году Кобзон был прооперирован вторично в немецкой клинике. Известная певица Лариса Долина говорила: «У него такая сила характера, такая сила воли и такая тяга к жизни, что он перехитрил всё. Он перехитрил смерть. Через пять дней после тяжелейшей операции он приезжает в Юрмалу, выходит на сцену, в отличие от многих наших „звёзд“ поёт вживую».

В октябре 2010 года, выступая на Всемирном форуме духовной культуры в Астане, почувствовал себя плохо и дважды упал в обморок. Врачи прямо на сцене оказали ему помощь, делая искусственное дыхание. По словам специалистов, раковая опухоль привела к анемии, что, в свою очередь, стало причиной потери сознания.

В конце июля 2018 года певец снова был госпитализирован. 30 августа сообщено о смерти Иосифа Кобзона.