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Жизнь

Стали известны расходы россиян на новогодние подарки. Сравните, а сколько потратили вы?

Россияне чаще всего покупали на Новый год сладкие подарки, такой вывод сделали исследователи сервиса «Платформа-ОФД», в котором отражены все безналичные расчеты и фискальные данные.

Новый год, Рождество. Новогодние игрушки.
Новый год, Рождество. Новогодние игрушки.
СС0

Средняя стоимость сладкого подарка составила в 2020 году 576 рублей. Причем для жителей Москвы и Сибири она была примерно сопоставимой, хотя зарплаты отличаются в разы. Эксперты отмечают, что «мешок конфет» подорожал за год примерно на 16%, что в 4 раза больше официальной инфляции.

Также сервис «Платформа-ОФД» позволил увидеть, что средняя цена на 1 кг мандаринов составила 104 рубля, бутылки шампанского — 410 рублей, упаковки хлопушки и конфетти — 122 рубля.

Конфеты.
Конфеты.
Дмитрий Лямзин

Петарды продавались в среднем за 135 рублей, а бенгальские огни — за 67 рублей.

Одновременно система показала, что россияне стали реже покупать салюты и искусственные новогодние ели.

Как пишет портал retail.ru, новогодние затраты на одну российскую семью составят примерно 6700 рублей.

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