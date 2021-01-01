Стали известны расходы россиян на новогодние подарки. Сравните, а сколько потратили вы?

Средняя стоимость сладкого подарка составила в 2020 году 576 рублей. Причем для жителей Москвы и Сибири она была примерно сопоставимой, хотя зарплаты отличаются в разы. Эксперты отмечают, что «мешок конфет» подорожал за год примерно на 16%, что в 4 раза больше официальной инфляции.
Также сервис «Платформа-ОФД» позволил увидеть, что средняя цена на 1 кг мандаринов составила 104 рубля, бутылки шампанского — 410 рублей, упаковки хлопушки и конфетти — 122 рубля.
Петарды продавались в среднем за 135 рублей, а бенгальские огни — за 67 рублей.
Одновременно система показала, что россияне стали реже покупать салюты и искусственные новогодние ели.
Как пишет портал retail.ru, новогодние затраты на одну российскую семью составят примерно 6700 рублей.