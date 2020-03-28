Стала известна судьба отдыхающих в санаториях Белокурихи

По указу губернатора Алтайского края Виктора Томенко от 26 марта «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» в Белокурихе должны закрыть горнолыжные трассы и объекты массового отдыха, в том числе санатории. В управлении по развитию туризма рассказали о судьбе отдыхающих.

В управлении пояснили, что те отдыхающие, у кого есть действующие путевки и они уже заехали в санаторий, продолжат там свой отдых с соблюдением режима безопасности. Заезд новых туристов с 28 марта закрыт. В таком режиме санатории будут работать до 1 июня.

Сеть санаториев «Курорт Белокуриха» уже сообщила о приостановлении бронирования мест, прием и размещение граждан с 28 марта по 1 июня.

Станислава Ваулина,

пресс-секретарь АО «Курорт Белокуриха»:



«Сеть санаториев „Курорт Белокуриха“ приостанавливает бронирование мест, прием и размещение граждан с 28 марта по 1 июня 2020 года на основании указа губернатора Алтайского края. Гостей, которые, не успев ознакомиться с документом, приедут в санатории, мы не оставим на улице. Извинимся и предоставим им комнату с питанием за счет компании до тех пор, пока они не купят обратные билеты. Прочие материальные вопросы будем решать в частном порядке. Тем, кто уже живет в санаториях, все услуги будут оказаны в полном объеме с учетом рекомендаций Роспотребнадзора».

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенка внес поправки в указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». Теперь приостановлена работа организации общепита, за исключением обслуживания «на вынос», запрещено посещение зданий, предназначенных для проведения развлекательных мероприятий, а также ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат. Указ также запрещает курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Кроме этого, документом рекомендуется гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.