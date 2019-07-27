Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 июля 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Стала известна судьба праха ветерана, выловленного в реке Алтайского края

Урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны, которую выловили в реке Алтайского края, захоронят на аллее Славы в Заринске. Об этом сообщил портал «Тальменская жизнь». Соответствующее разрешение родственников Евгения Доильницына получила местная администрация. Сын к процессии не присоединится.

Береза. Листва. Река
Береза. Листва. Река
СС0

Решено, что прах Евгения Доильницына захоронят с воинскими почестями в бывшем селе Сорокино, где он родился и жил до 14 лет. Сейчас это микрорайон Заринска. На торжественное мероприятие пригласили представителей ветеранских организаций Алтайского края и Новосибирской области, где жил и работал Доильницын.

Ранее в Тальменском районе на реке Чумыш нашли урну с прахом Евгения Федоровича Доильницына. Останки «зацементировались», поэтому их уже нельзя было развеять на родине, как завещал родственникам ветеран.

Евгений Федорович Доильницын родился в январе 1918 года, умер 10 ноября 2018-го. Он был призван в Красную Армию, участвовал в боях за освобождение Киева и Курской битве. В сентябре 1946 года уволен в запас в звании гвардии лейтенанта. С 1958 года был научным сотрудником ЗСФАН СССР. Имел звание кандидата технических наук.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость