Стала известна судьба праха ветерана, выловленного в реке Алтайского края

Урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны, которую выловили в реке Алтайского края, захоронят на аллее Славы в Заринске. Об этом сообщил портал « Тальменская жизнь ». Соответствующее разрешение родственников Евгения Доильницына получила местная администрация. Сын к процессии не присоединится.

Решено, что прах Евгения Доильницына захоронят с воинскими почестями в бывшем селе Сорокино, где он родился и жил до 14 лет. Сейчас это микрорайон Заринска. На торжественное мероприятие пригласили представителей ветеранских организаций Алтайского края и Новосибирской области, где жил и работал Доильницын.

Ранее в Тальменском районе на реке Чумыш нашли урну с прахом Евгения Федоровича Доильницына. Останки «зацементировались», поэтому их уже нельзя было развеять на родине, как завещал родственникам ветеран.

Евгений Федорович Доильницын родился в январе 1918 года, умер 10 ноября 2018-го. Он был призван в Красную Армию, участвовал в боях за освобождение Киева и Курской битве. В сентябре 1946 года уволен в запас в звании гвардии лейтенанта. С 1958 года был научным сотрудником ЗСФАН СССР. Имел звание кандидата технических наук.