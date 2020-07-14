«Стали больше читать». Аналитики «Билайн» установили, как коронавирус изменил потребительские вкусы россиян

«Стали больше читать, знакомиться и общаться». Такие выводы сделал Билайн по средней динамике потребления услуг своих клиентов во время самоизоляции. Расскажем какие еще изменения нашел оператор сотовой связи и к чему они приведут.

Чаще , больше , дольше

Исследователи посмотрели динамику потребления сервисов за апрель-май 2020 года по сравнению с январем-февралем и пришли к вполне закономерным результатам.

Гурманы стали чаще заказывать быструю доставку. Количество пользователей «Яндекс.Еда» и «Delivery Club» выросло на 35,5%. Увеличилось внимание и к аптекам: трафик их сайтов увеличился на 21%. Больший интерес к ним появился у мужчин, а не у женщин, хотя обычно все наоборот. Наибольший рост спроса прослеживается у людей до 25 лет.

Люди на 20% чаще заходят на сайты знакомств. Самые популярные — Tinder, Badoo и Fotostrana. Занятно, но больше всего интерес к ним вырос у пользователей 60+. И трафик сайтов для взрослых увеличился на 57%. Мужчины туда заходят в 7 раз активнее женщин.

На 54% увеличилось число хозяев домашних животных, в первую очередь собак — их стало в 2 раза больше. Собак, где работал пропускной режим, можно было выгуливать без разрешения. Однако исследователи надеются, что причина все-таки в потребности в общении и заботе.

Россияне стали чаще звонить. Рост на одного абонента составил 10%. Более 1 млн звонков совершено во время выступления президента о продлении «нерабочей недели». Вырос и трафик WhatsApp и Viber — на 42% и 52% соответственно. Выявлен скачок пользования Facebook — на 32%. У Вконтакте цифра значительно меньше — 6,7%.

Покупатели чаще брали товары для дома, чем косметику. Трафик на сайте «Лэтуаль» сократился на 22,1%, «Рив Гош» — 17,7%, а в «Леруа Мерлен» вырос почти на 85%.

Конечно, россияне прибегнули к саморазвитию. Приложение «Самоучитель английского языка» стали устанавливать на 30% больше, а заходить в него в три раза чаще. Самими популярными произведениями в сервисе «Билайн.Книги» стали «Благие Знамения» Нила Геймана и Терри Пратчета, а также книги по саморазвитию, такие как «НИ СЫ» Джен Синсеро. Количество читателей увеличилось на 15%, а время чтения на один час.

Само собой, вырос интерес к онлайн-кинотеатрам и видеохостингам — на 41% и 31% соответственно. Более 57 млн просмотров получили концерты от «Билайн ТВ» и партнеров. Это онлайн-выступления Uma2rman, Тимы Белорусских, Сream Soda и других исполнителей.

Как ни парадоксально, но Билайн подарил в 3 раза больше интернет-трафика участникам акции «Гиги за шаги». Все дело в том, что бонусный интернет стал начисляться за 1000 шагов, а не за 10 000, как это было до пандемии.

И что от этого?

Аналитики заключили: никакой революции не произошло. Да, потребление трафика «выстрелило», но скоро все придет в норму. И тем не менее, они уверены, что самоизоляция внесла в жизнь новые привычки, которые останутся с нами надолго. Некоторые из них повлияют на бизнес операторов связи в недалеком будущем.

К примеру, спрос на дистанционные формы обучения, развлечения и общения увеличит стремление стриминговых сервисов и сервисов видеоконференций предлагать более высокое качество картинки, новые типы контента, интерактивные возможности. А это непременно увеличит нагрузку на сеть. Поэтому перед операторами сегодня остро встает вопрос 5G связи.

Через год-другой в оффлайн обслуживание клиентов сотовой связи сократится в два раза. А зачем идти в салон, если из дома можно будет заключить абонентский договор и купить сим-карту с саморегистрацией? Искусственный интеллект все больше станет обрабатывать поток заказов, вопросов и жалоб на сайтах онлайн-магазинов.

Более востребованными стали технологии безопасной идентификации покупателей. Поэтому на смену уникальным SMS-кодам и пуш-уведомлениям придет биометрия. Появится все больше сервисов и продуктов личной и корпоративной кибербезопасности.

Спрос на логистику delivery as a service — доставки твоего товара и услуги, которую можно быстро заказать у того, кто это умеет лучше тебя. Микрологистикой и доставкой займутся не только такси и логистические компании, но и появятся новые специализированные участники. Ну и куда без дронов и беспилотников в этой системе?

«Удаленка» не исчезнет. Ведь эффективность работы дома не ниже, а иногда и выше, чем в офисе. Так же в своих четырех стенах больше будут не только учиться и работать, но и лечиться. Развитие получат сервисы удаленной медицинской диагностики и онлайн-консультаций.

Самоизоляция не перечеркнет четыре миллиона лет социализации. Люди возвращаются в офисы, кафе и магазины. Но «удаленные практики» могут сделать жизнь проще, поэтому останутся с нами надолго.

Полный текст исследования можно прочитать по ссылке: https://gggggreport.ru/