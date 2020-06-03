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Жизнь

«Стали героями»: Томенко рассказал, как поощрят врачей с передовой коронавирусной борьбы

На Камчатке врачей, которые работают с коронавирусными пациентами, поощрили путевками в тур по региону. В Алтайском крае такого рода благодарность не предусмотрена, но, как отметил губернатор края Виктор Томенко, медработники ежегодно получают путевки в санатории.

Алтайские медики на борьбе с коронавирусом.
Алтайские медики на борьбе с коронавирусом.
https://www.instagram.com/minzdravalt/

«Врачи стали героями. Это оценка в первую очередь пациентов», — заявил глава региона на пресс-конференции 3 июня. Речь идет не только о тех, кто напрямую работает с пациентами с COVID-19, но и о тех, кто смог перестроиться и продолжать работу в новых условиях.

Он подчеркнул, что важна не только материальная поддержка (доплаты, стимулирующие выплаты, предусмотренные федеральным правительством), но и моральная и психологическая помощь.

За прошлый 2019 год более 9 млн рублей из краевого бюджета было выделено на путевки в санатории для медицинских работников, и в этом году в бюджете запланированы суммы такого же порядка, добавил губернатор.

Кроме того, нельзя забывать значение государственных наград и поощрений, считает Томенко.

В Минздрав РФ направили документы о поощрении 48 алтайских медиков для награждения их почетными грамотами и нагрудными знаками «Отличник здравоохранения», благодарностями президента России и т.д.

«Работа, самоотверженное служение своему делу и долгу безусловно будет отмечено», — подытожил губернатор.

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