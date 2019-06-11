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Стали известны победители фотоконкурса в честь Дня отца

2 июня 2019 года подвели итоги фотоконкурса #алтайскийпапа2019 в честь Дня отца. Среди участников конкурса читатели сайта altapress.ru определили, кому достанется приз зрительских симпатий, а коллегия жюри выбрала первую тройку победителей. Авторы и главные герои этих снимков примут участие в выставке под открытым небом и получат ценные призы от партнера конкурса — ПАО «Сбербанк».

Головкин Евгений с дочкой Полиной.
Головкин Евгений с дочкой Полиной.
Александра Князева

Кроме того, коллегия жюри определила финалистов — тех, кто наряду с победителями станет участником выставки на пешеходной улице Мало-Тобольской. В состав жюри вошли: художники Анатолий Прокопьевич Щетинин и Николай Сергеевич Зайков, арт-директор издательского дома «Алтапресс» Алексей Назарович Шелепов, главный специалист комитета по культуре г. Барнаула Наталья Владимировна Шумилова и исполняющий обязанности директора Муниципального бюджетного учреждения города Барнаула «Музей «Город» Максим Сергеевич Калинин. Всего на выставке представят 38 лучших работ, которые будут радовать своими улыбками гостей и жителей краевой столицы до 15 августа 2018 года.

Открытие выставки и торжественное награждение финалистов конкурса #алтайскийпапа2019 в честь Дня отца состоится 12 июня 2019 года в 15.00 на пешеходной улице Мало-Тобольской (напротив магазина «1000 мелочей»). Организатор фотовыставки — «Дизайнмастер».

Победители

1-е место — семья Шевцовых. Главные герои фотографии — Станислав Шевцов с дочерью Амелией. Автор фотографии Александра Ларионова.

2-е место — семья Головкиных. Герои фотографии — Евгений Головкин с дочерью Полиной. Автор фотографии Александра Князева.

3-е место занимает семья Токарчук. Герои фотографии — Сергей Токарчук с дочерью Ольгой. Автор фотографии Анастасия Воронова .

Приз зрительских симпатий получает семья Имрановых. Главные герои фотографии — папа Алам и сын Амир Имрановы. Автор фотографии Ольга Имранова.

Финалисты конкурса
  • Абраменко Андрей с сыновьями Максимом и Михаилом. Автор фото Людмила Абраменко.
  • Агапитов Андрей с сыном Тихоном. Автор фото Нина Татарникова.
  • Бочков Дмитрий с дочерью Аленой. Автор фото Решетникова Юлия.
  • Ванюшкин Сергей с сыном Ярославом. Автор фото Татьяна Алдабаева .
  • Веснин Артем с дочерью Есенией. Автор фото Душенина Екатерина.
  • Говорухин Иван с сыном Владимиром. Автор фото Евгения Петрова.
  • Горбатков Николай с сыном Михаилом. Автор фото Максим Касаткин.
  • Григорьев Дмитрий с сыном Артемем. Автор фото Виктория Григорьева.
  • Давыдов Янис с сыном Русланом. Автор фото Юлия Давыдова .
  • Жданов Роман с дочерью Алисой. Автор фото Валерий Карпов.
  • Игнатенко Юрий с сыном Арсением. Автор фото Кирилл Бабий.
  • Кислицын Александр с дочерью Полиной. Автор фото Ирина Лакедемонская.
  • Клименко Виктор с сыном Артемом. Автор фото Вера Колупаева.
  • Кожеченков Александр с сыном Матвеем. Автор фото Юлия Елясова.
  • Лагутин Денис с сыновьями Макаром и Артемом. Автор фото Яна Шер.
  • Маликов Владимир с дочкой Ульяной. Автор фото Анна Дерендяева.
  • Мордежов Евгений с дочерью Эмилией. Автор фото Олеся Неверова.
  • Мустафаев Андрей с дочерью Марией. Автор фото Маргарита Мустафаева.
  • Никитин Александр с дочерью Кирой. Автор фото Дмитрий Днепровский.
  • Ольхин Максим с сыном Александром и дочерью Анной. Автор фото Юлия Ольхина.
  • Плотников Денис с дочерью Викторией. Автор фото Татьяна Кытманова.
  • Поскотинов Артем с сыном Денисом. Автор фото Светлана Леонгарт.
  • Рязанцев Виталий с дочерью Златой. Автор фото Нина Чупрова.
  • Сапронов Алексей с дочерью Алисой. Автор фото Галина Сапронова .
  • Соколов Эдуард с дочерью Александрой. Автор фото Евгения Червонцева.
  • Сухих Михаил с сыном Назаром. Автор фото Инга Сухих.
  • Фоминов Дмитрий с сыном Романом. Автор фото Татьяна Синкевич.
  • Чернов Геннадий с дочерью Надеждой. Автор фото Ильяс Мавлютов.
  • Шакалов Михаил с дочерью Мирославой. Автор фото Доронина Наталья.
  • Шемякин Денис с дочкой Миланой. Автор фото Виктория Малеева.
  • Шибанов Александр с сыновьями Савелием и Егором. Автор фото Ольга Золотова.
  • Щегарцов Александр с сыном Даниилом. Автор фото Татьяна Щегарцова.
  • Щербатенко Яков с сыном Владом и дочерью Евой. Автор фото Марго Зудилова
  • Ярославцев Олег с дочерью Ульяной. Автор фото Марина Ярославцева.

По техническим причинам в фотовыставке не участвует семья Проходцовых, занявшая 21-ое место по итогам отбора коллегии жюри. На снимке Андрей Проходцов с дочерью Анной. Автор замечательной фотографии: Татьяна Деринг.

Организатор конкурса: ООО «ИД «Алтапресс». Срок проведения конкурса: 30 апреля — 12 июня 2019 года. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в Правилах проведения фотоконкурсов. Возрастное ограничение 0+

При поддержке комитета по культуре города Барнаула

Алтапресс. Организатор конкурса
Алтапресс. Организатор конкурса
Дизайнмастер. Организатор выставки
Дизайнмастер. Организатор выставки

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