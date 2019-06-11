Стали известны победители фотоконкурса в честь Дня отца

2 июня 2019 года подвели итоги фотоконкурса #алтайскийпапа2019 в честь Дня отца. Среди участников конкурса читатели сайта altapress.ru определили, кому достанется приз зрительских симпатий, а коллегия жюри выбрала первую тройку победителей. Авторы и главные герои этих снимков примут участие в выставке под открытым небом и получат ценные призы от партнера конкурса — ПАО «Сбербанк».

Кроме того, коллегия жюри определила финалистов — тех, кто наряду с победителями станет участником выставки на пешеходной улице Мало-Тобольской. В состав жюри вошли: художники Анатолий Прокопьевич Щетинин и Николай Сергеевич Зайков, арт-директор издательского дома «Алтапресс» Алексей Назарович Шелепов, главный специалист комитета по культуре г. Барнаула Наталья Владимировна Шумилова и исполняющий обязанности директора Муниципального бюджетного учреждения города Барнаула «Музей «Город» Максим Сергеевич Калинин. Всего на выставке представят 38 лучших работ, которые будут радовать своими улыбками гостей и жителей краевой столицы до 15 августа 2018 года.

Открытие выставки и торжественное награждение финалистов конкурса #алтайскийпапа2019 в честь Дня отца состоится 12 июня 2019 года в 15.00 на пешеходной улице Мало-Тобольской (напротив магазина «1000 мелочей»). Организатор фотовыставки — «Дизайнмастер».

Победители 1-е место — семья Шевцовых. Главные герои фотографии — Станислав Шевцов с дочерью Амелией. Автор фотографии Александра Ларионова. 2-е место — семья Головкиных. Герои фотографии — Евгений Головкин с дочерью Полиной. Автор фотографии Александра Князева. 3-е место занимает семья Токарчук. Герои фотографии — Сергей Токарчук с дочерью Ольгой. Автор фотографии Анастасия Воронова .

Приз зрительских симпатий получает семья Имрановых. Главные герои фотографии — папа Алам и сын Амир Имрановы. Автор фотографии Ольга Имранова.

Финалисты конкурса Абраменко Андрей с сыновьями Максимом и Михаилом. Автор фото Людмила Абраменко.

Агапитов Андрей с сыном Тихоном. Автор фото Нина Татарникова.

Бочков Дмитрий с дочерью Аленой. Автор фото Решетникова Юлия.

Ванюшкин Сергей с сыном Ярославом. Автор фото Татьяна Алдабаева .

Веснин Артем с дочерью Есенией. Автор фото Душенина Екатерина.

Говорухин Иван с сыном Владимиром. Автор фото Евгения Петрова.

Горбатков Николай с сыном Михаилом. Автор фото Максим Касаткин.

Григорьев Дмитрий с сыном Артемем. Автор фото Виктория Григорьева.

Давыдов Янис с сыном Русланом. Автор фото Юлия Давыдова .

Жданов Роман с дочерью Алисой. Автор фото Валерий Карпов.

Игнатенко Юрий с сыном Арсением. Автор фото Кирилл Бабий.

Кислицын Александр с дочерью Полиной. Автор фото Ирина Лакедемонская.

Клименко Виктор с сыном Артемом. Автор фото Вера Колупаева.

Кожеченков Александр с сыном Матвеем. Автор фото Юлия Елясова.

Лагутин Денис с сыновьями Макаром и Артемом. Автор фото Яна Шер.

Маликов Владимир с дочкой Ульяной. Автор фото Анна Дерендяева.

Мордежов Евгений с дочерью Эмилией. Автор фото Олеся Неверова.

Мустафаев Андрей с дочерью Марией. Автор фото Маргарита Мустафаева.

Никитин Александр с дочерью Кирой. Автор фото Дмитрий Днепровский.

Ольхин Максим с сыном Александром и дочерью Анной. Автор фото Юлия Ольхина.

Плотников Денис с дочерью Викторией. Автор фото Татьяна Кытманова.

Поскотинов Артем с сыном Денисом. Автор фото Светлана Леонгарт.

Рязанцев Виталий с дочерью Златой. Автор фото Нина Чупрова.

Сапронов Алексей с дочерью Алисой. Автор фото Галина Сапронова .

Соколов Эдуард с дочерью Александрой. Автор фото Евгения Червонцева.

Сухих Михаил с сыном Назаром. Автор фото Инга Сухих.

Фоминов Дмитрий с сыном Романом. Автор фото Татьяна Синкевич.

Чернов Геннадий с дочерью Надеждой. Автор фото Ильяс Мавлютов.

Шакалов Михаил с дочерью Мирославой. Автор фото Доронина Наталья.

Шемякин Денис с дочкой Миланой. Автор фото Виктория Малеева.

Шибанов Александр с сыновьями Савелием и Егором. Автор фото Ольга Золотова.

Щегарцов Александр с сыном Даниилом. Автор фото Татьяна Щегарцова.

Щербатенко Яков с сыном Владом и дочерью Евой. Автор фото Марго Зудилова

Ярославцев Олег с дочерью Ульяной. Автор фото Марина Ярославцева.

По техническим причинам в фотовыставке не участвует семья Проходцовых, занявшая 21-ое место по итогам отбора коллегии жюри. На снимке Андрей Проходцов с дочерью Анной. Автор замечательной фотографии: Татьяна Деринг.

Организатор конкурса: ООО «ИД «Алтапресс». Срок проведения конкурса: 30 апреля — 12 июня 2019 года. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в Правилах проведения фотоконкурсов. Возрастное ограничение 0+

При поддержке комитета по культуре города Барнаула

Алтапресс. Организатор конкурса

Дизайнмастер. Организатор выставки