Стали известны победители фотоконкурса в честь Дня отца

Кроме того, коллегия жюри определила финалистов — тех, кто наряду с победителями станет участником выставки на пешеходной улице Мало-Тобольской. В состав жюри вошли: художники Анатолий Прокопьевич Щетинин и Николай Сергеевич Зайков, арт-директор издательского дома «Алтапресс» Алексей Назарович Шелепов, главный специалист комитета по культуре г. Барнаула Наталья Владимировна Шумилова и исполняющий обязанности директора Муниципального бюджетного учреждения города Барнаула «Музей «Город» Максим Сергеевич Калинин. Всего на выставке представят 38 лучших работ, которые будут радовать своими улыбками гостей и жителей краевой столицы до 15 августа 2018 года.
Открытие выставки и торжественное награждение финалистов конкурса #алтайскийпапа2019 в честь Дня отца состоится 12 июня 2019 года в 15.00 на пешеходной улице Мало-Тобольской (напротив магазина «1000 мелочей»). Организатор фотовыставки — «Дизайнмастер».
1-е место — семья Шевцовых. Главные герои фотографии — Станислав Шевцов с дочерью Амелией. Автор фотографии Александра Ларионова.
2-е место — семья Головкиных. Герои фотографии — Евгений Головкин с дочерью Полиной. Автор фотографии Александра Князева.
3-е место занимает семья Токарчук. Герои фотографии — Сергей Токарчук с дочерью Ольгой. Автор фотографии Анастасия Воронова .
Приз зрительских симпатий получает семья Имрановых. Главные герои фотографии — папа Алам и сын Амир Имрановы. Автор фотографии Ольга Имранова.
- Абраменко Андрей с сыновьями Максимом и Михаилом. Автор фото Людмила Абраменко.
- Агапитов Андрей с сыном Тихоном. Автор фото Нина Татарникова.
- Бочков Дмитрий с дочерью Аленой. Автор фото Решетникова Юлия.
- Ванюшкин Сергей с сыном Ярославом. Автор фото Татьяна Алдабаева .
- Веснин Артем с дочерью Есенией. Автор фото Душенина Екатерина.
- Говорухин Иван с сыном Владимиром. Автор фото Евгения Петрова.
- Горбатков Николай с сыном Михаилом. Автор фото Максим Касаткин.
- Григорьев Дмитрий с сыном Артемем. Автор фото Виктория Григорьева.
- Давыдов Янис с сыном Русланом. Автор фото Юлия Давыдова .
- Жданов Роман с дочерью Алисой. Автор фото Валерий Карпов.
- Игнатенко Юрий с сыном Арсением. Автор фото Кирилл Бабий.
- Кислицын Александр с дочерью Полиной. Автор фото Ирина Лакедемонская.
- Клименко Виктор с сыном Артемом. Автор фото Вера Колупаева.
- Кожеченков Александр с сыном Матвеем. Автор фото Юлия Елясова.
- Лагутин Денис с сыновьями Макаром и Артемом. Автор фото Яна Шер.
- Маликов Владимир с дочкой Ульяной. Автор фото Анна Дерендяева.
- Мордежов Евгений с дочерью Эмилией. Автор фото Олеся Неверова.
- Мустафаев Андрей с дочерью Марией. Автор фото Маргарита Мустафаева.
- Никитин Александр с дочерью Кирой. Автор фото Дмитрий Днепровский.
- Ольхин Максим с сыном Александром и дочерью Анной. Автор фото Юлия Ольхина.
- Плотников Денис с дочерью Викторией. Автор фото Татьяна Кытманова.
- Поскотинов Артем с сыном Денисом. Автор фото Светлана Леонгарт.
- Рязанцев Виталий с дочерью Златой. Автор фото Нина Чупрова.
- Сапронов Алексей с дочерью Алисой. Автор фото Галина Сапронова .
- Соколов Эдуард с дочерью Александрой. Автор фото Евгения Червонцева.
- Сухих Михаил с сыном Назаром. Автор фото Инга Сухих.
- Фоминов Дмитрий с сыном Романом. Автор фото Татьяна Синкевич.
- Чернов Геннадий с дочерью Надеждой. Автор фото Ильяс Мавлютов.
- Шакалов Михаил с дочерью Мирославой. Автор фото Доронина Наталья.
- Шемякин Денис с дочкой Миланой. Автор фото Виктория Малеева.
- Шибанов Александр с сыновьями Савелием и Егором. Автор фото Ольга Золотова.
- Щегарцов Александр с сыном Даниилом. Автор фото Татьяна Щегарцова.
- Щербатенко Яков с сыном Владом и дочерью Евой. Автор фото Марго Зудилова
- Ярославцев Олег с дочерью Ульяной. Автор фото Марина Ярославцева.
По техническим причинам в фотовыставке не участвует семья Проходцовых, занявшая 21-ое место по итогам отбора коллегии жюри. На снимке Андрей Проходцов с дочерью Анной. Автор замечательной фотографии: Татьяна Деринг.
Организатор конкурса: ООО «ИД «Алтапресс». Срок проведения конкурса: 30 апреля — 12 июня 2019 года. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в Правилах проведения фотоконкурсов. Возрастное ограничение 0+
При поддержке комитета по культуре города Барнаула