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Жизнь

Стали известны самые безопасные авиакомпании в мире

Портал AirlineRatings опубликовал рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира на 2020 год. Список возглавил австралийский перевозчик Qantas, пишут «Известия».

Самолет.
Самолет.
СС0

При составлении топ-20 учитывали различные факторы, в том числе данные об авариях и серьезных происшествиях с участием самолетов авиакомпаний, возраст лайнеров, рентабельность и другие параметры.

Эксперты поставили Qantas на первое место и отметили, что за свою 99-летнюю историю авиакомпания накопила уникальный опыт.

Так, например, этот перевозчик использует новейшие технологии: Qantas первыми в мире начали отслеживать состояние двигателей своих лайнеров по спутниковой связи. Кроме того, компанию отметили за разработку аэронавигационной системы.

В пятерку самых безопасных перевозчиков также вошли Air New Zealand (Новая Зеландия), EVA Air (Тайвань), Etihad (ОАЭ) и Qatar Airways (Катар).

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