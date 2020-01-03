Стали известны самые безопасные авиакомпании в мире

Портал AirlineRatings опубликовал рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира на 2020 год. Список возглавил австралийский перевозчик Qantas, пишут «Известия».

При составлении топ-20 учитывали различные факторы, в том числе данные об авариях и серьезных происшествиях с участием самолетов авиакомпаний, возраст лайнеров, рентабельность и другие параметры.

Эксперты поставили Qantas на первое место и отметили, что за свою 99-летнюю историю авиакомпания накопила уникальный опыт.

Так, например, этот перевозчик использует новейшие технологии: Qantas первыми в мире начали отслеживать состояние двигателей своих лайнеров по спутниковой связи. Кроме того, компанию отметили за разработку аэронавигационной системы.

В пятерку самых безопасных перевозчиков также вошли Air New Zealand (Новая Зеландия), EVA Air (Тайвань), Etihad (ОАЭ) и Qatar Airways (Катар).