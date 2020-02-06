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Жизнь

Стали известны самые пьющие регионы РФ

Эксперты Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список регионов по потреблению водки. Лидерами стали субъекты с холодным климатом, где традиционно предпочитают крепкие напитки, пишут «Известия». Алтайского края в лидерах нет.

Изъятый алкоголь.
Изъятый алкоголь.
ГУ МВД России по Республике Алтай.

В первую пятерку попали Сахалинская и Магаданская области, республика Коми, Чукотка и Карелия.

В Сахалинской области на душу населения приходится 12 л водки, а в Магаданской — 11,4 л, в Коми (10,6 л). Показатели на Чукотке и в Карелии составили 10 л и 9,6 л соответственно.

Для этих областей из-за холодного климата свойственно употребление крепкого алкоголя, пояснил глава ЦИФРРА Вадим Дробиз.

Также он подчеркнул, что в этих регионах высокие средние зарплаты, что дает возможность гражданам покупать легальный алкоголь. Нелегальное спиртное в статистике не учитывалось.

По данным аналитиков, потребление водки в среднем на 6% увеличилось в 31 регионе.

Сколько водки пьют россияне

Средний уровень потребления водки по России в 2019 году составил 4,8 л на человека. Это на 2% меньше по сравнению с 2018 годом.

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