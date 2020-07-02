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2 июля
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Жизнь

Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в период пандемии

Аналитический центр «Авито Работы» подсчитал среднюю зарплату россиян в период пандемии и вычислил самые высокооплачиваемые профессии, сообщают «Известия».

Зарплата врача.
Зарплата врача.
medrussia.org.

Так, во втором квартале 2020 года россияне в среднем получали 41,5 тыс. рублей в месяц.

В топ-5 самых высокооплачиваемых профессий вошли медики. Средняя зарплата в группе профессий «Медицина, фармацевтика» составила 45,2 тыс. рублей в месяц.

Больше всего заработать предлагают строителям — им в среднем предлагают 59, 8 тыс. рублей в месяц. Далее следует группа профессий в автомобильном бизнесе — 47,6 тыс. рублей и транспортно-логистическая отрасль — 46,4 тыс. рублей.

На пятой строчке рейтинга оказались работники фитнес-клубов и салонов красоты — 43,8 тыс. рублей.

«После майских праздников мы наблюдали постепенное восстановление, причем в регионах этот процесс был более активным в отличие от Москвы, где ограничения стали снимать позже других. И хотя сейчас мы наблюдаем позитивную динамику, это именно восстановление, а не динамичный рост», — рассказал управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Самые высокие заработки по-прежнему остаются в Москве — 73,6 тыс. рублей в месяц. На втором месте разместился Санкт-Петербург, где можно было заработать в среднем 53,8 тыс. рублей в месяц.

В тройку лидеров также вошел Екатеринбург с зарплатой 42,7 тыс. рублей в месяц.

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