24 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

«Стали счастливыми родителями»: в Новосибирском зоопарке родился пингвиненок

В Новосибирском зоопарке в группе пингвинов Гумбольдта родился пингвиненок, соообщает пресс-служба зоопарка.

В Новосибирском зоопарке родился пингвиненок.
В Новосибирском зоопарке родился пингвиненок.
novosibirsk_zoo.

Первенец пары Флиппа и Мими появился на свет 1 октября. Пингвиненок уже заметно подрос и приближается к «подростковому периоду».

Выкармливают его искусственно.

«Сначала мы методично очищали рыбу и в блендере и измельчали ее до нежной кашицы. Сейчас уже даем мелкие кусочки филе. Постепенно приучаем к взрослой пище», — рассказывает зоолог отдела мелких приматов и пингвинов Мария Васенина.

Скоро птенца переселят ближе к сородичам.

Пингвины Гумбольта в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило содержатся с 2016 года. Регулярно размножаются они с 2018 года.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость