«Стали счастливыми родителями»: в Новосибирском зоопарке родился пингвиненок

Первенец пары Флиппа и Мими появился на свет 1 октября. Пингвиненок уже заметно подрос и приближается к «подростковому периоду».

Выкармливают его искусственно.

«Сначала мы методично очищали рыбу и в блендере и измельчали ее до нежной кашицы. Сейчас уже даем мелкие кусочки филе. Постепенно приучаем к взрослой пище», — рассказывает зоолог отдела мелких приматов и пингвинов Мария Васенина.

Скоро птенца переселят ближе к сородичам.



Пингвины Гумбольта в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило содержатся с 2016 года. Регулярно размножаются они с 2018 года.