Сталину запретили появляться в красноярском Парке Героев на 75-летие Победы

Администрация Красноярска отказом ответила на предложение местных депутатов-коммунистов установить памятник Сталину в Парке Героев, который откроется к 75-летию Победы, сообщает Babr24 .

Отказ объяснили тем, что концепция Парка Героев уже разработана и Сталину в нее попросту не вписывается.

Примечательно, что власти ранее рассказали, что на территории установят несколько памятников. Так, в западной части некое изваяние будет символизировать «боевые действия, тяготы и лишения советского народа».

Именно в этом месте коммунисты и предложили установить бюст Сталина. Свою инициативу они высказали на сессии горсовета в декабре 2019 года.

«На сегодняшний день достижения никак не увековечены в городе, несмотря на то, что его биография тесно связана с историей Красноярского края и города Красноярска», — рассказали депутаты о Сталине и таким образом обосновали появление памятника.

Как отмечает издание, это не первый запрет красноярской администрации на появление Сталина в городе. В 2015 коммунисты уже предлагали установить бюст, но также получили отказ.

Обустройство Парка Героев предполагается закончить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.