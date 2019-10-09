«Стальное дерево» подарило Заринску площадку для семейного отдыха

Житель Заринска Олег Негреев и сотрудница Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) Дина Кандакова в рамках грантовой программы НЛМК «Стальное дерево» создали современную площадку для семейного отдыха в Северном микрорайоне города.

Инициаторы проекта установили на территории по улице Озерной спортивные тренажеры, игровые формы, качели, скамейки, песочницы, ограждения.

Фоторепортаж об открытии площадки можно посмотреть по ссылке

В день открытия аниматоры провели на площадке развлекательную программу. Дети получил подарки и призы от организаторов.

Дина Кандакова. Фото: ОАО «Алтай-Кокс».

Дина Кандакова,

соавтор проекта «Новое поколение»:

В Северном микрорайоне Заринска около 5 тысяч жителей, и всего лишь одна игровая площадка. Поэтому мы решили именно здесь оборудовать новый комплекс для семейного отдыха. И благодаря грантовой программе «Стальное дерево» реализовали этот проект. На площадке каждый может найти занятие по душе. Подростки — заниматься спортом, малыши — играть и развиваться. Когда понимаешь, что можешь сделать что-то значимое для города и его жителям, чувствуешь себя добрым волшебником!

Помощь в проекте Олегу Негрееву и Дине Кандаковой оказали благотворительный фонд «Милосердие», жители Северного микрорайона, активисты союза молодежи и женсовета Алтай-Кокса.

Современная площадка в Северном микрорайоне Заринска. Фото: ОАО «Алтай-Кокс». Современная площадка в Северном микрорайоне Заринска. Фото: ОАО «Алтай-Кокс». Современная площадка в Северном микрорайоне Заринска. Фото: ОАО «Алтай-Кокс». Современная площадка в Северном микрорайоне Заринска. Фото: ОАО «Алтай-Кокс».

Программа «Стальное дерево» действует в Заринске с 2018 года. Социально значимые проекты реализуются при финансовой поддержке социального партнера НЛМК -благотворительного фонда «Милосердие». Победители получают целевые гранты до 300 тыс. рублей. В этом году в Заринске созданы площадки для спорта и семейного отдыха, организованы контейнеры для раздельного сбора мусора, открыт современный кабинет хореографии в центре детского творчества и установлены «лежачие полицейские» в районе оживленных пешеходных переходов.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.