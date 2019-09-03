Сотрудник теплоэлектроцентрали Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) Станислав Архипов в рамках грантовой программы НЛМК «Стальное дерево» реконструирует баскетбольную площадку на территории средней школы № 1 Заринска. Проект планируется завершить до конца сентября.

С командой волонтеров Станислав демонтировал старый асфальт и забетонировал площадку. Следующий этап — укладка специального бесшовного резинового покрытия, монтаж щитов с баскетбольными кольцами, установка столбов для игры в волейбол, бадминтон и теннис, нанесение разметки и обновление прыжковой зоны.

«Стальное дерево» поможет реконструировать спортивную площадку в Заринске. Фото: ОАО «Алтай-Кокс» «Стальное дерево» поможет реконструировать спортивную площадку в Заринске. Фото: ОАО «Алтай-Кокс»

Помощь в проекте оказывают благотворительный фонд «Милосердие», руководство средней школы № 1, администрация Заринска, депутаты Заринского горсобрания и финалисты конкурса «Молодой лидер» Алтай-Кокса.

Станислав Архипов. Фото: ОАО «Алтай-Кокс»

Станислав Архипов:

Школы в частном секторе отдалены от центральных игровых зон. Здесь мало спортивного инвентаря, и состояние самой площадки для занятий физкультурой оставляет желать лучшего. Я хочу создать в микрорайоне Лесокомбината современную спортивную площадку, где будет все предусмотрено для тренировок и подвижных игр на открытом воздухе.

Программа «Стальное дерево» действует в Заринске с 2018 года. Социально значимые проекты реализуются при финансовой поддержке социального партнера НЛМК -благотворительного фонда «Милосердие». Победители получают целевые гранты до 300 тыс. рублей. В этом году в Заринске будут созданы площадки для спорта и семейного отдыха, организованы контейнеры для раздельного сбора мусора, открыт современный кабинет хореографии в центре детского творчества и установлены «лежачие полицейские» в районе оживленных пешеходных переходов.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.