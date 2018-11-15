Стали известны гонорары российских звезд за выступления на новогодних корпоративах

Сайт Teleprogramma.pro выяснил , на какие гонорары за выступления на новогодних корпоративах рассчитывают звезды российского шоу-бизнеса.

Ольга Бузова на корпоративах может выступать как в качестве ведущей, так и в качестве певицы. В первом случае за вечер придется выложить 2,5 млн рублей, а во втором — 2 млн рублей за час.

У Филиппа Киркорова «чек» начинается от 6 млн рублей.

Григорий Лепс поднял свой гонорар до 9 млн рублей. При этом певец ограничил исполнение «Рюмки водки на столе» — не более двух раз за выступление.

Сергей Шнуров и его группировка «Ленинград» пока не определились с планами на новогоднюю ночь. Однако если они решат поработать, заказчикам придется раскошелиться: стандартный гонорар артиста составляет 9 млн рублей плюс праздничная наценка.

«Суперзвезда» Светлана Лобода готова выступить за 6 млн рублей, пишет bfm.ru.

«Ценник» Полины Гагариной по сравнению с прошлым годом уменьшился на миллион, ее новогоднее выступление обойдется в 3,5 млн рублей.

У Веры Брежневой 40-минутный концерт стоит 3,7 млн рублей.