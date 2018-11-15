Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 ноября -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
339

Стали известны гонорары российских звезд за выступления на новогодних корпоративах

Сайт Teleprogramma.pro выяснил, на какие гонорары за выступления на новогодних корпоративах рассчитывают звезды российского шоу-бизнеса.

Шнуров и Слепаков
Шнуров и Слепаков
youtube.com

Ольга Бузова на корпоративах может выступать как в качестве ведущей, так и в качестве певицы. В первом случае за вечер придется выложить 2,5 млн рублей, а во втором — 2 млн рублей за час.

У Филиппа Киркорова «чек» начинается от 6 млн рублей.

Григорий Лепс поднял свой гонорар до 9 млн рублей. При этом певец ограничил исполнение «Рюмки водки на столе» — не более двух раз за выступление.

Сергей Шнуров и его группировка «Ленинград» пока не определились с планами на новогоднюю ночь. Однако если они решат поработать, заказчикам придется раскошелиться: стандартный гонорар артиста составляет 9 млн рублей плюс праздничная наценка.

«Суперзвезда» Светлана Лобода готова выступить за 6 млн рублей, пишет bfm.ru.

«Ценник» Полины Гагариной по сравнению с прошлым годом уменьшился на миллион, ее новогоднее выступление обойдется в 3,5 млн рублей.

У Веры Брежневой 40-минутный концерт стоит 3,7 млн рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость