Стало известно, чего ожидать от резкого ухудшения погоды в Алтайском крае и Барнауле

Погода в Алтайском крае 22 июня
Ночная температура в регионе составит от +7 до +12 градусов. Днем синоптики прогнозируют потепление — от +21 до +26 градусов.
В отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный или западный, от 5 до 10 м/с, местами порывы до 18 м/с.
Погода в Барнауле 22 июня
Температура ночью составит от +9 до +11 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
Температура днем поднимется от +21 до +23 градусов. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.
И днем, и ночью преимущественно обойдется без осадков.
Погода в Алтайском крае 23 июня
Ночью температура составит от +5 до +10 градусов. Днем — от +17 до +21 градуса.
В некоторых частях региона ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер западный, от 6 до 11 м/с, местами порывы до 18 м/с.
Погода в Барнауле 23 июня
Ночью столбик термометра покажет от +7 до +9 градусов. Ветер западный, 4-9 м/с.
Температура же днем составит от +17 до +19 градусов. Ветер западный, 6-11 м/с.
До города доберутся осадки - в конце дня возможен кратковременный дождь.
Погода в Алтайском крае 24 июня
Температура ночью - от +4 до +9 градусов. Местами кратковременные дожди, в предгорьях возможны грозы.
Ветер прохладный, северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Днем воздух прогреется максимум до +23 градусов. Преимущественно без осадков.
Ветер также северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Погода в Барнауле 24 июня
Температура ночью - от +6 до +8 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Днем столбик термометра покажет до +21 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.