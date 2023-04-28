28 апреля
﻿
Жизнь

Стало известно, что дожди и грозы ждут жителей Алтайского края на майских праздниках

Синоптики алтайского гидрометцентра прогнозируют дожди и грозы в регионе в период майских праздников.

Отдых.
Отдых.
Pixabay.com

Погода 29 апреля

Ночь в Алтайском крае будет теплой — +9…+14 градусов, местами +3…+8. День выдастся жарким — +15…+20 градусов, а по югу температура поднимется до +21…+26.

Возможны небольшие дожди и грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 6−11 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

В Барнауле ночью температура составит +10…+12 градусов. Днем потеплеет до +15…+17 градусов.

День пройдет преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 6−11 м/с.

Дождь.
Дождь.
Михаил Хаустов

Погода 30 апреля

Ночью в Алтайском крае начнет холодать до −3…+2 градусов, местами — +3…+8. Днем температура составит +8…+13 градусов.

Местами небольшие, в предгорьях — умеренные дожди, возможны грозы. Ветер северный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

В Барнауле столбики термометров опустятся до 0…+2 градусов ночью. Утром потеплеет до +8…+10 градусов.

Утром возможен небольшой дождь. Ветер северный, 7−12 м/с.

Дождь.
Дождь.
Михаил Хаустов

Погода 1 мая

Ночью в Алтайском крае ожидается 0…-5 градусов. Утром значительно потеплеет — до +5…+10 градусов, местами до +15.

В северных населенных пунктах прогнозируются дожди. Ветер северо-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ночью температура составит 0…-2 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до +7…+9 градусов.

День пройдет преимущественно без осадков, однако вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, 4−9 м/с.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость