Стало известно, что гигантский антициклон и световой день повлияли на аномальный мороз в Сибири

Как сообщает "Комсомольская правда", Роман Вильфанд обеспокоен, что более 60% территории страны сейчас и вплоть до воскресенья занято отклонением от нормы на -8 градусов и больше. Научный руководитель отметил, что отклонение от нормы на 7 градусов уже считается опасной погодой.

Таким образом в середине декабря в Сибири ожидается 39-46 градусов мороза, что на 16-20 градусов ниже нормы.

Синоптик констатирует, что "суперякутские" морозы нам принес гигантский антициклон. Сообщается, что его центр расположен над Уралом и Волгой. И тут солнце не поможет, ведь из-за короткого светового дня, оно не успевает прогревать воздух.

Помимо этого, метеоролог считает, что морозы могут быть связаны с приближением зимнего солнцестояния.

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