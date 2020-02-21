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Жизнь

Стало известно, что мужчины хотят получить на 23 февраля

ВЦИОМ провел опрос, чтобы выяснить, какие подарки хотят получить мужчины в День защитника Отечества, пишут РИА Новости.

День защитника Отечества. 23 февраля
День защитника Отечества. 23 февраля
СС0

По итогам исследования выяснилось, что больше всего мужчины хотели бы получить на 23 февраля внимание от близких (27%). На втором месте автомобиль (17%), а затем идет путевка в туристическую поездку или на отдых (15%).

Среди других желаний также квартира или дом (13%), внимание от государства (11%), деньги (10%) и удочка с предметами для рыбалки (10%).

Кроме того, мужчины были бы не прочь в качестве подарка получить билет на концерт, в театр или на ужин в ресторан (7%), смартфон, другие гаджеты (5%), книгу (5%), инструменты (4%). При этом ничего не хотят 14%.

Отметим, что опрос провели 18 февраля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

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