Стало известно, что мужчины хотят получить на 23 февраля

По итогам исследования выяснилось, что больше всего мужчины хотели бы получить на 23 февраля внимание от близких (27%). На втором месте автомобиль (17%), а затем идет путевка в туристическую поездку или на отдых (15%).

Среди других желаний также квартира или дом (13%), внимание от государства (11%), деньги (10%) и удочка с предметами для рыбалки (10%).

Кроме того, мужчины были бы не прочь в качестве подарка получить билет на концерт, в театр или на ужин в ресторан (7%), смартфон, другие гаджеты (5%), книгу (5%), инструменты (4%). При этом ничего не хотят 14%.

Отметим, что опрос провели 18 февраля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.