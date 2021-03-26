Стало известно, что появится в сквере на проспекте Калинина в центре Барнаула

Памятный знак эвакуированным в войну промышленным предприятиям будет установлен в центре Барнаула в сквере имени Кири Баева на площади Текстильщиков, расположенной на пересечении улицы Пионеров и проспекта Калинина.

Рабочие уже приступили к очистке территории и подготовке к установке фундамента памятного знака. Инициатива по созданию памятного знака поступила от Союза промышленников Алтайского края и была поддержана на региональном оргкомитете по подготовке мероприятий, посвященных Дню Победы.

Что касается площадки размещения памятного знака, то городской администрацией рассматривалось около 10 вариантов. В итоге была выбрана площадка, расположенная на въезде в промышленную зону.

Еще в прошлом году Союз промышленников Алтайского края организовал конкурс по изготовлению эскизного проекта промышленным предприятиям, эвакуированным в годы Великой Отечественной войны в Барнаул.

На основании шести лучших макетов преподавателем АлтГТУ Михаилом Кульгачевым был разработан финальный проект памятника, который представляет собой стелу остроконечной формы из природного полированного камня красного цвета.

Финансирование проекта обеспечивается за счет внебюджетных источников. Открытие памятной стелы запланировано на июнь 2021 года.

Памятный знак эвакуированным в войну промышленным предприятиям. Предоставлено altapress.ru.

Справка

В годы Великой Отечественной войны на территорию Алтайского края было эвакуировано более ста предприятий, из них 24 завода общесоюзного значения. В Барнауле разместили 14 производств, среди которых «Барнаульский завод механических прессов», созданный на базе эвакуированных из Одессы заводов прессового оборудования, «Барнаульский завод транспортного машиностроения», созданный на базе тракторных заводов Харькова и Сталинграда, «Барнаульский станкостроительный завод» — на базе «Подольского патронного завода», завода № 60 из Луганска и завода № 40 из Москвы, «Барнаульский котельный завод» («Сибэнергомаш»), созданный на базе «Невского машиностроительного завода» из Ленинграда, а также ряд других промышленных предприятий.

Первые эшелоны с оборудованием прибыли в Барнаул в июле-августе 1941 года. Составы с оборудованием приезжало неравномерно, его монтаж проводили невзирая на погодные условия.

Кроме того, не было подъездных путей к площадкам и не хватало квалифицированных рабочих. Люди работали в экстремальных условиях — когда была возможность, станки размещали в стенах уже существующих предприятий, однако, в большинстве случаев оборудование ставили под открытым небом и уже вокруг него строили стены и крышу.