31 декабря
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Жизнь

Стало известно, что произойдет, если вороны начнут истошно каркать "попугайскими" голосами

31 декабря отмечают не только наступающий Новый год, но и Модестов день по народно-православному календарю.

Фонарь в снегу. Зима.
Фонарь в снегу. Зима.
СС0

Традиции Модестова дня

Люди верили, что в этот день на волю выходит вся нечисть, чтобы хорошенько повеселиться. Люди также гадали, чтобы предсказать свою судьбу - считалось, что 31 декабря гадание особенно правдиво.

Что нельзя делать 31 декабря?

  • После 18:00 не рекомендуется выносить из дома мусор — а то вместе с ним выбросите удачу из дома.
  • Нельзя в этот день трудиться — иначе весь год пройдет в бесконечных и бесполезных трудах.

Но, наверное, это "нельзя" никак не относится к домохозяйкам — ведь если ничего не делать, то и праздничный стол будет пуст. А как встретишь, Новый год, так и проведешь.

Приметы

  • Ворона каркает разными голосами — к непогоде;
  • Снег под ногами не скрипит — значит, грядет оттепель.

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