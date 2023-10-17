17 октября
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Жизнь

Стало известно, что 75 тыс. тюльпанов расцветут на барнаульских клумбах следующей весной

В Барнауле начали высаживать тюльпаны, которые расцветут к майским праздникам и украсят главные улицы города, скверы и площади. Об этом сообщает мэрия.

Администрация Барнаула. Тюльпаны.
Администрация Барнаула. Тюльпаны.
Анна Зайкова.

Всего планируют высадить 75 тыс. луковиц. А общая площадь посадки займет около двух тыс. кв. м.

Следующей весной красивые цветы появятся на проспекте Ленина, на нескольких площадях: Советов, Мира, Баварина и на других улицах.

Отмечается, что к посадке выбраны те сорта, которые смогут перетерпеть мороз и болезни.

При этом до наступление заморозков луковицы уже должны успеть укорениться. После этого их накроют на зимний период.

Ранее сообщалось, что в Бийске второй месяц не могут открыть туалет для посетителей парка.

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