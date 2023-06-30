Стало известно, что в Барнауле запланировали на День города

Главной темой праздника обозначили фразу: «Барнаул - город умных, талантливых и сильных людей» - чтобы "через достижения жителей показать развитие столицы края".

Все праздничные и официальные мероприятия планируют разделить по направлением: знание (достижения в образовании, науке), творчество (культура, благоустройство) и успех (герои специальной военной операции, волонтеры, производство, спорт).

Основой праздничного оформления города станут портреты горожан с описанием их достижений. Большое внимание также уделят флагам и цветам, а также светодинамическим элементам.

День города Барнаула 2022. altapress.ru.

Завершить праздничное украшение города планируют к 25 августа.

Накануне Дня города обновят Доску Почета, вручат именные денежные выплаты учащимся творческих школ и студентам и государственные награды, а также отметят жителей города "За заслуги в развитии Барнаула" и присвоят звание «Почетный гражданин города Барнаула».

Главным местом гуляний станет площадь Сахарова. Там пройдет молодежная концертная и спортивная программа.

На ул. Мало-Тобольской пройдет выставка "Барнаул - туристский" и фестиваль еды "Вкусно и полезно".

День города Барнаула 2022. altapress.ru.

Любителей спорта пригласят на Межрегиональный турнир по смешанному единоборству ММА на "Старом базаре".

Кроме того, в День города пройдет традиционный фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем". На нем состоится карнавальное шествие, будет стилизована национальная деревня с жилищами и предметами быта, ремесел и искусств.

Праздничные организуют в каждом районе и пригороде. А завершится День города фейерверком в 22:00.

А вот как День города отметили в 2022 году.

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