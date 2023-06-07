Стало известно, что за новый сериал снимают с актерами "Уральских пельменей"

В Екатеринбурге приступили к съемках нового сериала с участием актеров "Уральских пельменей". На площадке заметили Сергея Ершова, Ксению Корневу и Романа Постовалова. Об этом сообщает Е1.ru.

В Екатеринбурге снимают новый комедийный сериал «Мама будет против» для телеканала СТС. Режиссер картины - Артур Румынский, соучредитель, автор, актер и продюсер «Уральских пельменей» - Сергей Ершов.

Сериал рассказывает о знаменитой семейке из «Уральских пельменей». По сюжету, добродушный грузчик Николай (Роман Постовалов) случайно роняет коробки на клиентку Наталью (Ксения Корнева). В отличие от шоу, в сериале они еще не женаты.

У девушки остается небольшая шишка на лбу, и ее мама - суровая Тамара Игоревна (Дмитрий Брекоткин) собирается засудить магазин. Чтобы исправить ситуацию и не лишиться жилья и работы, Николай идет на крайние меры - начинает ухаживать за Натальей.

Сергей Ершов рассказывает, что эта история родилась три года назад. Долгое время ее пытались вывести за пределы шоу в полноценный сериал.

"Эту нашу семейку, о которой рассказывает сериал, очень полюбили зрители, потому что она была в шоу «Уральские пельмени». Народ пишет пачками: «Снимайте сериал!» В прошлом году мы сняли пилотный выпуск, первая серия всем понравилась", - рассказывает Ершов.

Основное внимание зрителей приковано к Дмитрию Брикоткину, который играет требовательную мать семейства. Ради роли ему пришлось выщипывать брови, сбрить волосы на руках и груди и выбрить виски.