Стало известно, где и когда в Барнауле установят новые камеры фиксации нарушений ПДД

Работа по установке новых камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения продолжится в Барнауле летом 2020 года в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в городской администрации.

В мэрии уточняют, что в краевой столице проведут монтаж шести новых камер. На их приобретение и установку планируют направить порядка 35 миллионов рублей.

Точки , где установят это оборудование , уже определены. Это аварийно опасные участки: перекресток проспекта Красноармейского и улицы Партизанской ( проезд на запрещающий сигнал светофора , стоп-линия);

проезд на запрещающий сигнал светофора стоп-линия); перекресток проспекта Калинина и улицы Ткацкой ( проезд на запрещающий сигнал светофора , стоп-линия , превышение установленной скорости движения);

проезд на запрещающий сигнал светофора стоп-линия превышение установленной скорости движения); проспект Ленина , напротив дома № 187 ( превышение установленной скорости движения);

напротив дома № 187 превышение установленной скорости движения); перекресток улицы 50 лет СССР и улицы Георгиева ( проезд на запрещающий сигнал светофора , стоп-линия);

проезд на запрещающий сигнал светофора стоп-линия); улица Юрина , напротив дома № 204в ( превышение установленной скорости движения);

напротив дома № 204в превышение установленной скорости движения); улица Солнечная Поляна , в районе дома № 17 ( превышение установленной скорости движения).

Отметим, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусматривает не только ремонт покрытия и строительство новых объектов, но и предполагает проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности участников дорожного движения

В данном случае необходимо напомнить, что одной из главных задач реализации нацпроекта является снижение к 2024 году мест концентрации ДТП в два раза.

Камеры фото- и видеофиксации, в свою очередь, являются одним из наиболее эффективных способов борьбы с нарушениями правил дорожного движения.

Так, например, в 2019 году благодаря такому оборудованию в краевой столице было выявлено порядка 500 тысяч нарушений ПДД. В Госавтоинспекции уверены, что такие комплексы позволят повысить безопасность на дорогах и снизить смертность пешеходов на опасных участках.

Какие средства запланированы на нацпроект БКаД в Барнауле в 2020 году

В 2020 году в Барнауле на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направят более 1 млрд рублей.

В целом, работы, предусмотренные нацпроектом, будут проведены на 33 улицах краевой столицы.

31 участок дорог отремонтируют, также продолжится реконструкция улицы Попова и начнется строительство дороги на улице Сиреневая между Взлетной и Балтийской.