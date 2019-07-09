Стало известно, где конкретно появится первая велодорожка в Барнауле

Вопрос об инфраструктуре для велосипедистов задал Юрий Подольский. Он попросил министра признать, что ее нет.

«Только чудо позволяет избегать аварии с велосипедистами на дороге. Когда идет колонна автомобилей, а впереди едет велосипедист, то первая машина объезжает его, вторая уворачивается от него, а третья проходит прямо. И дело тут не в культуре вождения. За многочасовую поездку водитель переходит на „автомат“, поэтому появление на дороге велосипедиста для него всегда неожиданность», — написал житель.