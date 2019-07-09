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9 июля
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Жизнь

Стало известно, где конкретно появится первая велодорожка в Барнауле

Первая велодорожка в Барнауле появится уже в 2019 году и расположится на аллее по ул. Георгия Исакова. Об этом 9 июля в ходе онлайн конференции рассказал министр транспорта края Александр Дементьев.

Велодорожка в Новокузнецке.
Велодорожка в Новокузнецке.
altapress.ru

Вопрос об инфраструктуре для велосипедистов задал Юрий Подольский. Он попросил министра признать, что ее нет.

«Только чудо позволяет избегать аварии с велосипедистами на дороге. Когда идет колонна автомобилей, а впереди едет велосипедист, то первая машина объезжает его, вторая уворачивается от него, а третья проходит прямо. И дело тут не в культуре вождения. За многочасовую поездку водитель переходит на „автомат“, поэтому появление на дороге велосипедиста для него всегда неожиданность», — написал житель.

Дементьев сообщил, что, по данным мэрии, по программе «Формирование городской среды» появится первая велодорожка, расположенная по ул. Георгия Исакова от Малахова до Матросова. Это будет сделано «по многочисленным просьбам».

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