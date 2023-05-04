Стало известно, где пройдут праздничные салюты в День Победы в Барнауле

1
Когда начнется салют?
Салют начнется сразу после концертной программы на площади Сахарова, в 22:00.
2
Где запустят главный фейерверк?
Главный барнаульский салют, по традиции, прогремит на площади Сахарова.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
3
Где еще пройдет салют?
Также салют пройдет в пяти местах Барнаула:
- парк "Арлекино" (ул. Георгия Исакова, 149);
- парк имени Ленина (ул. Энтузиастов, 12в, к. 2)
- поселок Южный, площадь перед зданием на ул. Германа Титова, 9;
- поселок Научный городок (Научный городок, 31);
- село Гоньба (ул. Школьная, 12а).
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
4
Сколько он будет длиться?
Салют на площади Сахарова будет длится не менее 7 минут. На других площадках фейерверки будут менее продолжительными.