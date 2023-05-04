4 мая
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Жизнь

Стало известно, где пройдут праздничные салюты в День Победы в Барнауле

Самое яркое и запоминающееся мероприятие Дня Победы - это праздничный салют. В Барнауле их пройдет сразу несколько. Altapress.ru рассказывает, где можно будет полюбоваться фейерверком.

Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
1
Когда начнется салют?

Салют начнется сразу после концертной программы на площади Сахарова, в 22:00.

2
Где запустят главный фейерверк?

Главный барнаульский салют, по традиции, прогремит на площади Сахарова.

Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
3
Где еще пройдет салют?

Также салют пройдет в пяти местах Барнаула:

  • парк "Арлекино" (ул. Георгия Исакова, 149);
  • парк имени Ленина (ул. Энтузиастов, 12в, к. 2)
  • поселок Южный, площадь перед зданием на ул. Германа Титова, 9;
  • поселок Научный городок (Научный городок, 31);
  • село Гоньба (ул. Школьная, 12а).
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дарья Беркетова, altapress.ru.
4
Сколько он будет длиться?

Салют на площади Сахарова будет длится не менее 7 минут. На других площадках фейерверки будут менее продолжительными.

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