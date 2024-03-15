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Жизнь

Стало известно, где сожгут гигантскую бабу-чучело высотой с шестиэтажный дом

В предстоящие выходные провожают Масленицу.

На "Сибирской масленице" выбрали лучшее чучело.
На "Сибирской масленице" выбрали лучшее чучело.
Анна Зайкова, altapress.ru

К празднику музей-заповедник «Горки Ленинские» (Московская область) замахнулся на рекорд — будут жечь самое высокое чучело в стране, указывает "КП".

Чучело-гигант мастерили три недели. Понадобилось несколько десятков метров досок, 500 м — бруса и 80 метров ткани.

В высоту баба получилась как шестиэтажка.

Символ уходящей зимы подпалят 16 марта.

Ранее сообщалось, в какой день Масленицы начнутся гуляния и когда сжигать чучело. Обычно чучело сжигают в последний Масленицы. Кроме того, люди просили друг у друга прощения за все причиненные за год обиды и неприятности — в этот день Прощеное воскресенье. В ответ на просьбу произносят: «Бог простит, и я прощаю». Затем необходим троекратный поцелуй в знак примирения.

В этот день доедали всю праздничную еду перед Великим постом. Выкидывать остатки было дурной приметой, тогда их отдавали нуждающимся или сжигали.

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