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Жизнь

Стало известно, где в Алтайском крае теперь будут лучше ловить преступников

Новое отделение полиции стоимостью почти 22 млн рублей открыли в Красногорском районе Алтайского края. Здание построили чуть более, чем за полгода, сообщают в региональном ГУ МВД.

Новое здание отделения полиции в Красногорском районе осматривает начальник главка Андрей Подолян.
Новое здание отделения полиции в Красногорском районе осматривает начальник главка Андрей Подолян.
ГУ МВД РФ по Алтайскому краю

Новое здание местного отделения полиции представляет собой сборно-разборную конструкцию, отвечающую всем требованиям безопасности. В нем будут работать 22 полицейских.

«В современном модуле предусмотрены служебные кабинеты для сотрудников ГИБДД, участковых уполномоченных полиции, зал для проведения совещаний, помещение для оказания государственных услуг», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

На торжественном открытии отделения генерал-лейтенант полиции, начальник главка Андрей Подолян заявил, что новое помещение с хорошими условиями позволит полицейским «повысить качество работы и завоевать доверие граждан».

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