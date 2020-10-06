Стало известно, где в Алтайском крае теперь будут лучше ловить преступников

Новое здание местного отделения полиции представляет собой сборно-разборную конструкцию, отвечающую всем требованиям безопасности. В нем будут работать 22 полицейских.
«В современном модуле предусмотрены служебные кабинеты для сотрудников ГИБДД, участковых уполномоченных полиции, зал для проведения совещаний, помещение для оказания государственных услуг», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
На торжественном открытии отделения генерал-лейтенант полиции, начальник главка Андрей Подолян заявил, что новое помещение с хорошими условиями позволит полицейским «повысить качество работы и завоевать доверие граждан».