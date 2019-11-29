Стало известно, где в Барнауле появятся теплые остановки с wi-fi

В Барнауле «умные» остановочные павильоны с видеонаблюдением, бесплатным wi-fi и прочими удобствами появятся в пяти местах. Список опубликовали на сайте города.

На остановках можно будет согреться, зарядить телефон, узнать информацию о прибывающем транспорте, а также будут тревожные кнопки и продажа кофе со сладостями. Алкоголь и табак продавать не будут.

Какие остановки станут «умными»?

«Дом быта» ( проспект Ленина , четная сторона);

проспект Ленина четная сторона); «Площадь октября» ( четная сторона);

четная сторона); «Краевая клиническая больница» ( улица Фомина , 154);

улица Фомина 154); «Площадь Баварина» ( Речной вокзал);

Речной вокзал); «Молодежная» ( проспект Красноармейский , четная сторона).

Также в мэрии сказали, что в Нагорном парке и на набережной Оби в перспективе также появятся wi-fi зоны.