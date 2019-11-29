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29 ноября -10°C

Стало известно, где в Барнауле появятся теплые остановки с wi-fi

В Барнауле «умные» остановочные павильоны с видеонаблюдением, бесплатным wi-fi и прочими удобствами появятся в пяти местах. Список опубликовали на сайте города.

В Барнауле появятся "умные" остановки.
В Барнауле появятся "умные" остановки.
barnaul.org

На остановках можно будет согреться, зарядить телефон, узнать информацию о прибывающем транспорте, а также будут тревожные кнопки и продажа кофе со сладостями. Алкоголь и табак продавать не будут.

Какие остановки станут «умными»?

  • «Дом быта» (проспект Ленина, четная сторона);
  • «Площадь октября» (четная сторона);
  • «Краевая клиническая больница» (улица Фомина, 154);
  • «Площадь Баварина» (Речной вокзал);
  • «Молодежная» (проспект Красноармейский, четная сторона).

Также в мэрии сказали, что в Нагорном парке и на набережной Оби в перспективе также появятся wi-fi зоны.

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