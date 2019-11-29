Стало известно, где в Барнауле появятся теплые остановки с wi-fi

На остановках можно будет согреться, зарядить телефон, узнать информацию о прибывающем транспорте, а также будут тревожные кнопки и продажа кофе со сладостями. Алкоголь и табак продавать не будут.
Какие остановки станут «умными»?
- «Дом быта» (проспект Ленина, четная сторона);
- «Площадь октября» (четная сторона);
- «Краевая клиническая больница» (улица Фомина, 154);
- «Площадь Баварина» (Речной вокзал);
- «Молодежная» (проспект Красноармейский, четная сторона).
Также в мэрии сказали, что в Нагорном парке и на набережной Оби в перспективе также появятся wi-fi зоны.