Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 июня
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Стало известно, где в Барнауле за лето построят или обновят тротуары

В столице Алтайского края начались масштабные работы по обновлению тротуаров, а на некоторых оживенных улицах пешеходные дорожки вообще появятся впервые. Об этом сообщает сайт мэрии Барнаула.

Идет ремонт тротуаров в Барнауле.
Идет ремонт тротуаров в Барнауле.
Мэрия Барнаула, официальный сайт.

Всего за сезон строители планируют восстановить тротуары на площади более 16,5 тыс. кв. метров на сумму около 10 млн рублей.

Где отремонтируют тротуары

Всего будут восстановлены более 40 пешеходных участков. Это площадка краевого отделения Всероссийского общества слепых по улице Челюскинцев, тротуары по четной стороне улицы 40 лет Октября в границах ул. Э. Алексеевой и Германа Титова. Также проведут ремонт по улицам Гущина, Антона Петрова, Исакова, Воровского, Титова, на Павловском тракте в районе путепровода и несколько тротуаров в поселке Южный и др.

Где построят новые тротуары

Наконец-то пешеходную зону получит многострадальная улица Кутузова в районе Центрального дома-интерната для престарелых и инвалидов. Общая площадь строительства составит 208,5 кв. метров, затраты составят около 500 тыс.рублей.

Где ремонт уже завершен

Уже отремонтированы тротуары по улице 50 лет СССР (от дома № 3 до улицы Сухэ-Батора), по улице Гущина (от дома № 153 до улицы Малахова), выполнен ремонт пешеходной зоны по пр-ту Комсомольскому у Музыкального театра. 30 июня дорожники приступили к асфальтированию тротуара на улице Малахова в границах Юрина и Гущина.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость