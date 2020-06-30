Стало известно, где в Барнауле за лето построят или обновят тротуары

В столице Алтайского края начались масштабные работы по обновлению тротуаров, а на некоторых оживенных улицах пешеходные дорожки вообще появятся впервые. Об этом сообщает сайт мэрии Барнаула.

Всего за сезон строители планируют восстановить тротуары на площади более 16,5 тыс. кв. метров на сумму около 10 млн рублей.

Где отремонтируют тротуары

Всего будут восстановлены более 40 пешеходных участков. Это площадка краевого отделения Всероссийского общества слепых по улице Челюскинцев, тротуары по четной стороне улицы 40 лет Октября в границах ул. Э. Алексеевой и Германа Титова. Также проведут ремонт по улицам Гущина, Антона Петрова, Исакова, Воровского, Титова, на Павловском тракте в районе путепровода и несколько тротуаров в поселке Южный и др.

Где построят новые тротуары

Наконец-то пешеходную зону получит многострадальная улица Кутузова в районе Центрального дома-интерната для престарелых и инвалидов. Общая площадь строительства составит 208,5 кв. метров, затраты составят около 500 тыс.рублей.

Где ремонт уже завершен

Уже отремонтированы тротуары по улице 50 лет СССР (от дома № 3 до улицы Сухэ-Батора), по улице Гущина (от дома № 153 до улицы Малахова), выполнен ремонт пешеходной зоны по пр-ту Комсомольскому у Музыкального театра. 30 июня дорожники приступили к асфальтированию тротуара на улице Малахова в границах Юрина и Гущина.