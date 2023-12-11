11 декабря
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Жизнь

Стало известно, где в Бийске поставят елки

Некоторые зеленые красавицы уже украшают город, другие только в планах, однако распоряжение уже сформировано.

Новый год. Елка.
Новый год. Елка.
pexels.com

"ЧП БИЙСК | НОВОСТИ" сообщил, где можно сфотографироваться с елкой или просто полюбоваться.

В список входит:

  • Петровский бульвар;
  • сквер Котельщиков;
  • парк Прибрежный;
  • 3-я Малоугреневская, 18;
  • Культурно-спортивный центр пос. Льнокомбината;
  • пл. перед сценой, пос. Молодежный;
  • пл. перед ДК №1, пос. Сорокино;
  • пл. перед ДК №2, с. Фоминское;
  • сквер ГДК;
  • сквер Вали Максимовой;
  • пос. Новый.

Помимо этих локаций, разноцветные елочные огни будут радовать бийчан на пл. ДК БОЗ и возле ТЦ АБ.

Ранее мы сообщали, что стало известно когда в Алтайском крае пройдут губернаторские елки.

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