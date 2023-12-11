Стало известно, где в Бийске поставят елки

"ЧП БИЙСК | НОВОСТИ" сообщил, где можно сфотографироваться с елкой или просто полюбоваться.
В список входит:
- Петровский бульвар;
- сквер Котельщиков;
- парк Прибрежный;
- 3-я Малоугреневская, 18;
- Культурно-спортивный центр пос. Льнокомбината;
- пл. перед сценой, пос. Молодежный;
- пл. перед ДК №1, пос. Сорокино;
- пл. перед ДК №2, с. Фоминское;
- сквер ГДК;
- сквер Вали Максимовой;
- пос. Новый.
Помимо этих локаций, разноцветные елочные огни будут радовать бийчан на пл. ДК БОЗ и возле ТЦ АБ.
Ранее мы сообщали, что стало известно когда в Алтайском крае пройдут губернаторские елки.