Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 июля 26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Стало известно, где живут самые черные рыбы

Международная группа исследователей обнаружила глубоководных рыб с рекордно черной окраской. Их тело отражает лишь 0,044% падающего на них света, тогда как обычный лист черной бумаги отражает до 10% света, черный уголь — около 4%.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

Черные-пречерные рыбы обитают на дне Мексиканского залива.

Для глубоководных рыб черный цвет служит средством маскировки, и чем чернее рыба, тем труднее ее заметить хищнику или добыче.

Самыми черными оказались удильщики из рода Oneirodes. Потягаться с ними в черноте могут лишь некоторые виды райских птиц, пишет polit.ru.

Суперчерный цвет определяется меланосомами — клеточными органами, содержащими пигмент меланин.

Самая длинная рыба

Ранее в России (Хасанский район Приморского края) впервые замечен сельдяной король (ремень-рыба). Этот вид рыбы в российских водах не зарегистрирован. За сельдяным королем любой ихтиолог с радостью готов поехать хоть на край света.

Уникальное существо обнаружил у берегов Приморья местный житель Владимир Тарасов. Сельдяного короля мужчина поймал в море в районе Славянки буквально за хвост.

Сельдяной король внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой длинной из ныне живущих костных рыб. Длина рыбы — около 5 м, вес — более 200 кг.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость