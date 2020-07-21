Стало известно, где живут самые черные рыбы

Международная группа исследователей обнаружила глубоководных рыб с рекордно черной окраской. Их тело отражает лишь 0,044% падающего на них света, тогда как обычный лист черной бумаги отражает до 10% света, черный уголь — около 4%.

Черные-пречерные рыбы обитают на дне Мексиканского залива.

Для глубоководных рыб черный цвет служит средством маскировки, и чем чернее рыба, тем труднее ее заметить хищнику или добыче.

Самыми черными оказались удильщики из рода Oneirodes. Потягаться с ними в черноте могут лишь некоторые виды райских птиц, пишет polit.ru.

Суперчерный цвет определяется меланосомами — клеточными органами, содержащими пигмент меланин.

Самая длинная рыба

Ранее в России (Хасанский район Приморского края) впервые замечен сельдяной король (ремень-рыба). Этот вид рыбы в российских водах не зарегистрирован. За сельдяным королем любой ихтиолог с радостью готов поехать хоть на край света.

Уникальное существо обнаружил у берегов Приморья местный житель Владимир Тарасов. Сельдяного короля мужчина поймал в море в районе Славянки буквально за хвост.

Сельдяной король внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой длинной из ныне живущих костных рыб. Длина рыбы — около 5 м, вес — более 200 кг.