Стало известно, где живут самые черные рыбы

Черные-пречерные рыбы обитают на дне Мексиканского залива.
Для глубоководных рыб черный цвет служит средством маскировки, и чем чернее рыба, тем труднее ее заметить хищнику или добыче.
Самыми черными оказались удильщики из рода Oneirodes. Потягаться с ними в черноте могут лишь некоторые виды райских птиц, пишет polit.ru.
Суперчерный цвет определяется меланосомами — клеточными органами, содержащими пигмент меланин.
Самая длинная рыба
Ранее в России (Хасанский район Приморского края) впервые замечен сельдяной король (ремень-рыба). Этот вид рыбы в российских водах не зарегистрирован. За сельдяным королем любой ихтиолог с радостью готов поехать хоть на край света.
Уникальное существо обнаружил у берегов Приморья местный житель Владимир Тарасов. Сельдяного короля мужчина поймал в море в районе Славянки буквально за хвост.
Сельдяной король внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой длинной из ныне живущих костных рыб. Длина рыбы — около 5 м, вес — более 200 кг.