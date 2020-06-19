Стало известно, как будет выглядеть новое казино в «Сибирской монете»

Проектно-сметная документация на строительство гостиничного комплекса с казино в игорной зоне «Сибирская монета» находится на госэкспертизе. Об этом сообщил инвестиционный портал Алтайского края. Также опубликовано изображения проекта.

Инвестором проекта выступает компания «Золотая ласточка 8». На месте уже идут земляные работы.

Инвестиции в проект составят 3,6 млрд рублей. Комплекс будет состоять из слот-зала, четырехзвездочной гостиницы на 150 номеров с рестораном, спортивным залом, спа-салоном, конференц-залом общей площадью более 10 тыс. кв. м.

Также построят казино, бассейн, теннисный корт, мини-гольф, детские площадки.

«Ввод комплекса в эксплуатацию обеспечит создание более 300 рабочих мест со средней заработной платой не менее 24 тыс. рублей», — сообщается на портале.

Ввод в эксплуатацию слот-зала планируется уже в конце 2020 года. Ведутся переговоры с мировыми гостиничными брендами.