Стало известно, как будет выглядеть новое казино в «Сибирской монете»

Инвестором проекта выступает компания «Золотая ласточка 8». На месте уже идут земляные работы.
Инвестиции в проект составят 3,6 млрд рублей. Комплекс будет состоять из слот-зала, четырехзвездочной гостиницы на 150 номеров с рестораном, спортивным залом, спа-салоном, конференц-залом общей площадью более 10 тыс. кв. м.
Также построят казино, бассейн, теннисный корт, мини-гольф, детские площадки.
«Ввод комплекса в эксплуатацию обеспечит создание более 300 рабочих мест со средней заработной платой не менее 24 тыс. рублей», — сообщается на портале.
Ввод в эксплуатацию слот-зала планируется уже в конце 2020 года. Ведутся переговоры с мировыми гостиничными брендами.