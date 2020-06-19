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Жизнь

Стало известно, как будет выглядеть новое казино в «Сибирской монете»

Проектно-сметная документация на строительство гостиничного комплекса с казино в игорной зоне «Сибирская монета» находится на госэкспертизе. Об этом сообщил инвестиционный портал Алтайского края. Также опубликовано изображения проекта.

Проект строительства нового комплекса в "Сибирской монете".
Проект строительства нового комплекса в "Сибирской монете".
invest.alregn.ru

Инвестором проекта выступает компания «Золотая ласточка 8». На месте уже идут земляные работы.

Инвестиции в проект составят 3,6 млрд рублей. Комплекс будет состоять из слот-зала, четырехзвездочной гостиницы на 150 номеров с рестораном, спортивным залом, спа-салоном, конференц-залом общей площадью более 10 тыс. кв. м.

Также построят казино, бассейн, теннисный корт, мини-гольф, детские площадки.

«Ввод комплекса в эксплуатацию обеспечит создание более 300 рабочих мест со средней заработной платой не менее 24 тыс. рублей», — сообщается на портале.

Ввод в эксплуатацию слот-зала планируется уже в конце 2020 года. Ведутся переговоры с мировыми гостиничными брендами.

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