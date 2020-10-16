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Жизнь

Стало известно, как будут отдыхать россияне в 2021 году

Правительство определило праздничные выходные дни в 2021 году в России.

Новый год. Время. Полночь.
Новый год. Время. Полночь.
СС0.

Новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 1 по 10 число (пятница-воскресенье).

В феврале нерабочая суббота, 20 февраля, будет перенесена на понедельник, 22 февраля. В итоге у россиян будет три выходных с 21 по 23 число (воскресенье-вторник), а 20 февраля станет рабочим.

В марте длинные выходные намечены на 6−8 числа. В мае будет шесть праздничных дней — 1−3 и 8−10 числа. Три выходных назначены на 12−14 июня, четыре — на 4−7 ноября, пишет Lenta.ru.

Новогодние праздники в 2021 году начнутся 31 декабря.

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