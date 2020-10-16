Стало известно, как будут отдыхать россияне в 2021 году

Новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 1 по 10 число (пятница-воскресенье).

В феврале нерабочая суббота, 20 февраля, будет перенесена на понедельник, 22 февраля. В итоге у россиян будет три выходных с 21 по 23 число (воскресенье-вторник), а 20 февраля станет рабочим.

В марте длинные выходные намечены на 6−8 числа. В мае будет шесть праздничных дней — 1−3 и 8−10 числа. Три выходных назначены на 12−14 июня, четыре — на 4−7 ноября, пишет Lenta.ru.

Новогодние праздники в 2021 году начнутся 31 декабря.