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Жизнь

Стало известно, как будут работать парки аттракционов в 2024 году

Парк «Центральный» можно будет посетить до 23:00. Об этом сообщает администрация города.

Центральный парк вновь открыли для посетителей.
Центральный парк вновь открыли для посетителей.
Администрация города

Известно, что барнаульский парк «Центральный» планирует продлить время работы до 23:00. При этом парк «Солнечный ветер» изменит формат. Его основной аудиторией станут дети от двух до семи лет.

В барнаульских парках «Лесная сказка» и «Центральный» появятся новые аттракционы. В «Лесной сказке» установят один новый аттракцион, а в «Центральном» — пять. Цены на билеты в 2024 году останутся прежними — 150–200 рублей.

Напомним, в этом году по национальному проекту «Жилье и городская среда» в Барнауле начнут благоустраивать парк им. Ленина в Индустриальном районе. На первый этап работ выделили 49,5 млн рублей. Кроме того, в городе продолжат приводить в порядок парки «Юбилейный» и «Изумрудный».

Ранее сообщалось, что барнаульский парк центральный вновь открыли для посетителей.

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