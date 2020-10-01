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Жизнь

Стало известно, как чувствует себя главный эпидемиолог Алтайского края после вакцины от COVID-19

Главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова первой в регионе поставила прививку от коронавируса. По ее словам, «проблем не отмечается».

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.

Пока негативных последствий для здоровья Ирина Переладова не почувствовала, сообщили «Вести Алтай».

«Ни температура не повышалась, ни болезненности в месте постановки прививки нет, каких-то проявлений лихорадочных, которые могут быть при постановке любой прививки, также не было. Сохранилась вся работоспособность, никаких проблем по этому поводу не отмечается», — сказала она.

У других ее коллег, поставивших прививку, самочувствие тоже не ухудшилось.

Привили уже более 20 человек. Это медики Краевой клинической больницы, онкологического диспансера, Городских поликлиник № 1 и № 9, Детской городской поликлиники № 9.

Первая партия вакцины составила всего 42 дозы.

Вторая поставка (2005 комплектов) ожидается в четвертом квартале этого года.

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