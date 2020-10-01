Стало известно, как чувствует себя главный эпидемиолог Алтайского края после вакцины от COVID-19

Пока негативных последствий для здоровья Ирина Переладова не почувствовала, сообщили «Вести Алтай».

«Ни температура не повышалась, ни болезненности в месте постановки прививки нет, каких-то проявлений лихорадочных, которые могут быть при постановке любой прививки, также не было. Сохранилась вся работоспособность, никаких проблем по этому поводу не отмечается», — сказала она.