Стало известно, как чувствует себя главный эпидемиолог Алтайского края после вакцины от COVID-19

Пока негативных последствий для здоровья Ирина Переладова не почувствовала, сообщили «Вести Алтай».
«Ни температура не повышалась, ни болезненности в месте постановки прививки нет, каких-то проявлений лихорадочных, которые могут быть при постановке любой прививки, также не было. Сохранилась вся работоспособность, никаких проблем по этому поводу не отмечается», — сказала она.
У других ее коллег, поставивших прививку, самочувствие тоже не ухудшилось.
Привили уже более 20 человек. Это медики Краевой клинической больницы, онкологического диспансера, Городских поликлиник № 1 и № 9, Детской городской поликлиники № 9.
Первая партия вакцины составила всего 42 дозы.
Вторая поставка (2005 комплектов) ожидается в четвертом квартале этого года.