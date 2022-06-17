Стало известно, как хотят реконструировать Сквер медиков в Барнауле

По словам доцента института архитектуры и дизайна АлтГТУ Артема Малыгина, они хотят сделать уютное пространство с большим количеством зелени, малыми архитектурными формами, скамейками, освещением.

«Важно, что сохранена поточная зона для пешеходов, так как сквер располагается на оживленном перекрестке. В процессе обсуждения эскизных решений от медицинского университета и Совета молодых врачей Алтайского края поступили предложения по определению места размещения памятного знака медика. В этой части эскиз будет доработан. После его согласования приступим в разработке проектно-сметной документации и определению сроков выполнения работ», — рассказал Малыгин о проекте.