17 июня
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Жизнь

Стало известно, как хотят реконструировать Сквер медиков в Барнауле

Институт архитектуры и дизайна АлтГТУ разработали и показали на совещании в городской администрации предварительные эскизы будущего зеленого сквера на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова.

Эскизы Сквера медиков в Барнауле
Эскизы Сквера медиков в Барнауле
barnaul.org

По словам доцента института архитектуры и дизайна АлтГТУ Артема Малыгина, они хотят сделать уютное пространство с большим количеством зелени, малыми архитектурными формами, скамейками, освещением.

«Важно, что сохранена поточная зона для пешеходов, так как сквер располагается на оживленном перекрестке. В процессе обсуждения эскизных решений от медицинского университета и Совета молодых врачей Алтайского края поступили предложения по определению места размещения памятного знака медика. В этой части эскиз будет доработан. После его согласования приступим в разработке проектно-сметной документации и определению сроков выполнения работ», — рассказал Малыгин о проекте.

Эскизы Сквера медиков в Барнауле
Эскизы Сквера медиков в Барнауле
barnaul.org

Он также напомнил, что благоустройство на территории разделено на несколько этапов.

Первый — озеленение и установка малых архитектурных форм. Эти работы планируется выполнить ко Дню города.

Второй этап — установка памятного знака врачам, которую планируют выполнить ко Дню медицинского работника в 2023 году, пишет пресс-служба городской администрации.

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