Стало известно, как хотят реконструировать Сквер медиков в Барнауле

По словам доцента института архитектуры и дизайна АлтГТУ Артема Малыгина, они хотят сделать уютное пространство с большим количеством зелени, малыми архитектурными формами, скамейками, освещением.
«Важно, что сохранена поточная зона для пешеходов, так как сквер располагается на оживленном перекрестке. В процессе обсуждения эскизных решений от медицинского университета и Совета молодых врачей Алтайского края поступили предложения по определению места размещения памятного знака медика. В этой части эскиз будет доработан. После его согласования приступим в разработке проектно-сметной документации и определению сроков выполнения работ», — рассказал Малыгин о проекте.
Он также напомнил, что благоустройство на территории разделено на несколько этапов.
Первый — озеленение и установка малых архитектурных форм. Эти работы планируется выполнить ко Дню города.
Второй этап — установка памятного знака врачам, которую планируют выполнить ко Дню медицинского работника в 2023 году, пишет пресс-служба городской администрации.